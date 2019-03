Die Sehnsucht nach Helden war gross, noch immer machte die Wirtschaftskrise Amerika zu schaffen, Arbeitslosigkeit und Armut prägten das Leben in den Grossstädten. Auch der Blick nach Europa bereitete Sorgen: Der Zweite Weltkrieg bahnte sich an. Ablenkung und Hoffnung boten die Comic-Hefte, zuverlässig besiegten hier die Guten die Bösen. In dieser Zeit, im Frühjahr 1939, erschien ein neuer Superheld. Seinen Lesern stellte er sich vor mit den Worten: «I am Batman.» Seinen Gegnern mit brachialen Faustschlägen und brutalen Fusstritten. Obwohl sich seine Schöpfer bei Figuren wie dem schwarzen Rächer Zorro und dem Meisterdetektiv Sherlock Holmes bedient hatten, war Batman doch anders: Der maskierte Mann im schwarzen Umhang kämpfte für das Gute, sah aber zum Erschrecken böse aus. Seinen ersten Auftritt hatte der mystische Held am 30. März vor 80 Jahren in Heft Nummer 27 des Verlags DC Comics, das es für 10 Cents zu kaufen gab. Heute ist ein Original dieses Magazins eine Million Dollar wert (für diesen Preis wurde 2010 ein Exemplar verkauft). Seither kämpft sich der Mann im Fledermauskostüm durch unzählige Abenteuer in Comic-Strips, Filmen und Videospielen. Literaturwissenschaftler nahmen sich der Geschichten an, Psychologen ergründeten seine Seele, Philosophen debattierten über die moralische Haltung des dunklen Ritters, und Künstler knallten sein Konterfei in greller Pop-Art auf Leinwände. Superman als Geburtshelfer Batman wurde rasch zu einer Ikone der Populärkultur. Dabei hat er seine Existenz zu grossen Teilen einer anderen Comic-Figur zu verdanken. Der Zeichner Bob Kane und der Autor Bill Finger schufen Batman gewissermassen als Antithese zu Superman, der ein Jahr zuvor im selben Verlag sein Debüt gegeben hatte. Superman ist die Blaupause jedes Superhelden. Bis heute tritt er im signalroten Umhang auf, gebaut aus Stahl und damit unverwundbar, von ausserirdischer Herkunft und noblem Charakter. Superman ist eine Art überirdischer Pfadfinder, dem man seinen Wohnungsschlüssel anvertrauen würde; Batman jener Typ, dem man im Dunkeln nicht begegnen möchte. Vor allem aber ist Batman ein Mensch. Er verfügt über keine überirdischen Kräfte, sondern hat sich seine körperlichen und mentalen Fähigkeiten in diszipliniertem Training angeeignet. Batman ist ein Superheld ohne Superkräfte.

Erst in Abgrenzung zu Superman erscheint Batman als glaubhafte Figur. Denn eigentlich ist es ziemlich abgefahren, wie sich der Kraftprotz mit seiner Hightech-Ausrüstung ins Kampfgetümmel stürzt: Auf der Jagd nach Verbrechern braust er im Batmobil über den Asphalt oder fliegt im Batplane über die Dächer. Waffen wie die Batarangs und die Batclaws dienen dazu, seine Widersacher dingfest zu machen. Der Comic-Historiker Thaddeus Howze hat ausgerechnet, wie viel Batman das ganze Zeug kosten würde, und kam auf einen Betrag von 680 Millionen Dollar. Leisten kann sich das der Herr locker, schliesslich belegt er auf der Forbes-Liste der reichsten fiktiven Figuren (die gibt es wirklich) mit einem Vermögen von 9,2 Milliarden Dollar Platz 6. Am Anfang war das Trauma Dass Batman das Alter Ego des Milliardärs Bruce Wayne ist, wurde dem Leser bereits am Ende des ersten Comic-Strips verraten. Wer Batman wirklich ist, und was ihn antrieb, im Fledermauskostüm Schurken zu jagen, erfuhr man erst ein paar Ausgaben später, in einer Rückblende in die Kindheitserinnerungen des Superhelden. Wayne spaziert mit seinen Eltern in der Nacht durch die Gassen von Gotham City, einer an New York angelehnten Stadt, als plötzlich ein Gangster mit gezogener Waffe auftaucht. Der Raubüberfall läuft schief; Mutter und Vater kommen um, Wayne wird zum Waisen. Am Grab seiner Eltern schwört er, den Tod seiner Eltern zu rächen, indem er den Rest seines Lebens dem Kampf gegen alle Verbrecher weiht. Es ist die Urszene, aus der sich alles Weitere speist. «Die Geschichte von Batman ist die Geschichte eines traumatisierten Jungen», schreibt der Psychiater Ulrich Sachsse in einem Aufsatz.

Im Angesicht des Zweiten Weltkriegs entzogen ihm seine Schöpfer seine «Lizenz zum Töten.