Bloss kein Krieg mehr

Das sind neuere Töne. Die jüngere Geschichte Libanons ist geprägt von Konflikten zwischen den Volksgruppen. Im kleinen Küstenstreifen am Mittelmeer leben vier Millionen Menschen, die 18 Religionsgemeinschaften angehören. Die grössten sind die maronitischen Christen, die muslimischen Sunniten und die muslimischen Schiiten. Sie leben in einem fragilen Gleichgewicht zusammen. Dieses will niemand vorsätzlich gefährden. Deshalb gibt es auch seit 1932 keine Volkszählung mehr.

Damals einigte man sich auf eine politische Zauberformel, die die Grösse der jeweiligen Gruppen abbildet. Der Posten des Präsidenten ist seitdem einem maronitischen Christen vorbehalten, der des Ministerpräsidenten einem Sunniten. Parlamentspräsident ist stets ein Schiit. Walid sagt: «Daran will derzeit niemand rütteln. Wir sind kriegsmüde.»

Der Libanon hat den Krieg hinter sich gelassen. Längst ist das Land wieder im Tourismusmodus. Und erinnert an das «Paris des Ostens», das es wegen seiner Lebensfreude, der Offenheit und der Vergnügungsangebote früher einmal war. Seit einigen Jahren eröffnen wieder Trend-Restaurants, werden Hotels gebaut und die historischen Stätten herausgeputzt. Wie Byblos zum Beispiel. Nur eine Autostunde von Beirut entfernt, stösst man auf die Küstenstadt, die zum Unesco-Weltkulturerbe gehört. In den pittoresken Altstadtgassen steht heute ein Souvenirladen neben dem anderen. Nur noch die Gemäuer erinnern an die Glanzzeiten des Ortes. Als sich hier alles niederliess, was in der Weltgeschichte Rang und Namen hat: die Phönizier, die Griechen, die Römer.

Hoch oben über dem Hafen thront die Trutzburg. Im 11. Jahrhundert hatten die Kreuzfahrer diese erbaut. Sie haben offenbar auch sonst Spuren hinterlassen: Allein in Byblos entdecken wir zwei rothaarige Libanesen.

Gut von Beirut aus erreichbar ist auch Baalbek – ein kulturhistorisches Schwergewicht. Neben Palmyra in Syrien gehört die römische Tempelanlage zur grössten im Nahen Osten. Dafür muss man zwei bis drei Stunden ins Landesinnere fahren, zur Bekaa-Ebene. Hier findet man unzählige Felder voller Weinreben. Das Winzerhandwerk hat Tradition, zumal hier die ältesten Weinanbaugebiete der Welt liegen. Hier leben viele Schiiten, die meisten unterstützen die radikale Hisbollah-Partei. Kaum sind wir aus dem Auto gestiegen, kommt auch schon ein Strassenverkäufer angerannt. Er streckt uns lächelnd ein grünes T-Shirt mit arabischer Schrift entgegen, aus der ein Gewehr ragt – typisch Hisbollah.

Hier also, 1150 Meter hoch am Nordrand der Ebene gelegen, treffen wir auf die Überreste des Venus-Tempels, die 42 Säulen des Jupiter-Tempels und den fast vollständig erhaltenen Bacchus-Tempel. Der Eindruck: monumental. Die Frage: Wie haben die Römer die tonnenschweren Brocken bloss hierhergeschafft? Man weiss es nicht. Fast überblendet die historische Bedeutung des Orts die Tatsache, dass auf dem Weg zur Anlage unzählige weisse Zeltdörfer die Strassen säumen. Aber nur fast. An Wäscheleinen hängen farbige Pullover, schwarze Foulards und Hosen, auf den Dächern liegen riesige Pneus. Sie sorgen dafür, dass der Wind die Planen nicht fortbläst. Das ist auch Teil des Libanons: die Flüchtlingskrise. 1,8 Millionen syrische Flüchtlinge leben in Zelten, das ist fast ein Drittel der gesamten Bevölkerung. Der Staat lässt sie offiziell weder arbeiten, noch stellt er Unterkünfte bereit.

Gefragte Schönheitschirurgen

Das Flüchtlingshilfswerk UNHCR versorgt sie medizinisch, verteilt Lebensmittelgutscheine und sorgt dafür, dass die Kinder in die Schule gehen. Das sehen die Einheimischen nicht gern. «Ihnen gehts besser als manchen Libanesen», sagt ein Anwohner ungefragt. Ein Busfahrer klagt: «Die haben mehr Kinder als wir, irgendwann sind sie in der Überzahl.» Eine junge Libanesin bringt den Unmut auf den Punkt: «Wir wollen nicht, dass das gesellschaftliche Gleichgewicht ins Wanken gerät, wir wollen keinen Krieg mehr.»

Zurück in Beirut ist das alles weit weg. Dort schlendern Frauen mit Gucci-Taschen durch neu gebaute Konsumtempel rund um den Place d’Étoile, kurven Männer mit Porsches durch die Strassen oder starten ihre Luxusjacht, von denen es im Hafen nur so wimmelt. Angeberei gehört in der arabischen Welt zum guten Ton. Dafür legen sich die Libanesen auch unters Messer. Michael-Jackson-Nase, aufgeblasene Brüste, Schlauchboot-Lippen – es vergeht kaum eine Stunde, in der nicht eine «aufgehübschte» Frau vorbeistöckelt. Längst haben sich Beiruts Schönheitschirurgen in der ganzen Region einen Namen gemacht. Was halten die Männer vom Körperkult? Die machen mit. «Sie lassen sich den Kiefer operieren, um ihm mehr Kontur zu verleihen», sagt ein 28-Jähriger, der uns begleitet. Freunde von ihm hätten es bereits gemacht. Für ihn ist ein Eingriff noch kein Thema. «Vielleicht wenn ich älter werde, warum nicht.»

