Auch an den Golden Globes: Die verspielte Mode der Roaring Twenties ist wieder hip

Sie gehören zu einer ausschweifenden Party wie der Champagner, der Smoking, die gute Musik und der Brummschädel am nächsten Morgen: glitzernde Kleider und Röcke, bestickt mit Pailletten in allen Farben. Sie geben jedem Outfit einen Touch Glamour. Seit vielen, vielen Jahren, aus der Mode kommen die Pailletten nicht. Ihren Ursprung haben sie in einer Zeit, als es die gesamte westliche Gesellschaft – gebeutelt von einem gerade überstandenen Weltkrieg – nach Emanzipation, Hedonismus und Unbeschwertheit dürstete und die Leute all dies in einem langen Rausch umsetzten: in den Goldenen Zwanzigern. 100 Jahre ist es nun her, als das legendäre Jahrzehnt zu brummen begann.

Doch nicht nur die Pailletten sind ein modisches Attribut aus dieser Zeit, das uns noch heute anzieht. Im ver­gangenen Jahr feierten Federn und Fransen ein Comeback, in den 1920er- Jahren charakteristisch für den grossen Auftritt in Kleidern mit weitem Saum und abgeflachter Brustpartie. Mit ihnen konnten die Ladys ungebändigt zu ­jazzigem Charleston tanzen. Das Korsett landete im Strassengraben, die Frauen fuhren plötzlich Velo und rauchten Kette. Die Mode, die damals aufblühte, kann als Befreiungsschlag verstan­den werden. So begannen die Frauen damals auch, Hosen zu tragen. Allen voran die Pariser Modeschöpferin Coco ­Chanel. Sie verkörperte eine Frauenrolle, die noch heute gelebt wird. Eine hart arbeitende Frau, die sich nicht ­länger in den einengenden Kleidern der Belle Époque sah: