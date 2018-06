«Wir waren am Schlafen, als es losging», erzählt Regina Trachsel. Sie war noch ein Kind, als 1947 ob Mitholz der Berg explodierte. Im Bett lag sie, krank. «Meine Schwester und ich hatten die Wilden Blattern.»

Doch dann hiess es: «Weg, flieht!» Im Video erzählt die Augenzeugin, wie sie erst ihre Kleider nicht finden konnten in der Dunkelheit, wie ihre Schwester in der Dezembernacht einen Schuh und dann fast ihre Zehen verlor. Und wie es plötzlich taghell wurde.

«Die Fluh stand in Flammen», so die Augenzeugin. Und doch war die Furcht nicht riesig: «Wir waren ja noch Kinder.» Sie habe dabei vor allem an 1.-August-Feuerwerk denken müssen, erzählt Trachsel.

3500 Bruttotonnen Munition, 9 Tote

Die Explosionskatastrophe von Mitholz gilt laut Wikipedia als eine der grössten künstlichen, nichtnuklearen Explosionen der Geschichte. Mit drei grossen Explosionen flogen in jener Dezembernacht rund 3500 Bruttotonnen Munition in die Luft. Neun Menschen starben, als herumfliegende Felsbrocken Häuser trafen, sieben wurden verletzt, 200 obdachlos.