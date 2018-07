Die bekanntesten Paletten sind Europaletten und Einwegpaletten. Die Europaletten sind genormt und normalerweise vorbehandelt. Dadurch eignen sie sich perfekt für den Aussenbereich. Einwegpaletten dagegen sind nicht genormt und eignen sich durch ihre geringere Schadstoffbelastung besser für Möbel im Innenbereich.

Sie können Paletten ganz regulär bei Baumärkten oder Gartencentern kaufen oder aber das Internet durchstöbern. Hier finden Sie oft Paletten für wenig oder gar kein Geld. Achten Sie jedoch unbedingt darauf, dass das Holz keine allzu starken Beschädigungen, Verschmutzungen oder gar Schimmel aufweist. Der Arbeitsaufwand wird sonst zu gross.

Paletten-Möbel: So bereiten Sie die Paletten vor

Im Rohzustand sind Paletten – zumindest für den Wohnbereich – nicht geeignet. Sie splittern, sind staubig und das Holz kann zudem feucht sein.

Schrubben Sie die Paletten mit Wasser und Spülmittel ab – oder verwenden Sie bei grösseren Verschmutzungen einen Hochdruckreiniger. Sobald das Holz getrocknet ist, machen Sie allfälligen Rissen den Garaus: Weiten Sie die mithilfe eines Schraubenziehers o.ä. und füllen Sie sie mit Holzleim. Pressen Sie die Stelle mit Schraubzwingen zusammen, bis der Leim ausgehärtet ist.

Schleifen Sie nun die gesamte Palette mit Schleifpapier oder einem Bandschleifer ab. Je nach Körnung des Schleifmittels können Sie mehr oder weniger abtragen und eine gröbere oder feinere Oberfläche erreichen. Je höher die Körnung, desto feiner das Schleifmittel. Richten Sie Ihr Augenmerk vor allem auf die Ecken und Kanten.

Benötigen Sie für das geplante Möbelstück nur einzelne Palettenbretter, hebeln Sie diese vorsichtig ab – zum Beispiel mit Holzkeilen, Hammer oder dem Brecheisen. Ziehen Sie anschliessend die Nägel einzeln mit einem Klauenhammer oder Nageleisen heraus.

Farbe ist nicht gleich Farbe

Nun geht’s ans Streichen. Es empfiehlt sich eine doppelte Farbschicht. Achten Sie darauf, dass die Farbe je nach Einsatzbereich wetterfest ist. Vermeiden Sie Latexfarben oder Lacke, damit das Holz unter der Farbe noch atmen kann.

Lasieren Sie das Holz anschliessend – und zwar sowohl für den Aussen- als auch für den Innenbereich gedachte Paletten. Denn Regen und Schnee dringt ebenso in das Holz ein wie etwa Fett und Schmutz von Essen oder Kinderhänden. Seien Sie beim Lasieren lieber ein bisschen zu vorsichtig als zu nachlässig: Eine vergessene Stelle genügt, damit sich im Holz Feuchtigkeit ansammelt, die zu Schimmel führen kann.

In der Regel verwendet man eine transparente Lasur. Sie können aber auch farbige Schutzmittel verwenden, wenn Sie Ihrem Möbelstück einen individuellen Charakter verleihen möchten. Berücksichtigen Sie dabei, dass unterschiedliche Holzarten zu unterschiedlichen Farbergebnissen führen können!

Kiefern-, Fichten- oder Tannenholz wird gerne von Pilzen befallen – zu erkennen an dunkel verfärbten Stellen im Holz. Das führt dazu, dass Wasser leichter ins Holz eindringt und die Fasern sprengt. Tragen Sie deshalb bei Holz, das für den Aussenbereich gedacht ist, unbedingt einen Bläueschutz auf.

Arbeitsschritte:

Entfernung von Nägeln

Reinigung

Reparatur kleinerer Risse

Schliff

ggf. Bläueschutz

Anstrich

Lasierung

Paletten-Möbel für den Garten

Mit etwas handwerklicher Begabung kann jeder ein Möbelstück aus Paletten bauen. Alles, was Sie brauchen, sind Stichsäge, Hammer und Akkuschrauber – und viel Elan und Phantasie. Natürlich gibt es diverse Bauanleitungen im Internet, aber trauen Sie sich und lassen Sie Ihrer eigenen Kreativität freien Lauf!

Prinzipiell sind fast alle Arten von Möbeln aus Paletten gestaltbar. Besonders beliebt sind Gartenmöbel: Sie müssen in erster Linie praktisch und stabil sein und sollten, da sie der Witterung ausgesetzt sind, nicht allzu teuer sein. Paletten sind also die perfekte Lösung. Lounges, Bänke, Tische und Sessel aus Paletten sind aus den Gärten unserer Zeit nicht mehr wegzudenken. Möglich sind aber auch Strandkörbe, Hochbeete und Gartenbars. An allen Möbeln lassen sich praktische Rollen montieren.

Gartenlounges sind besonders populär. Legen Sie die Paletten unbedingt an dem Ort aufeinander, wo die Lounge am Schluss stehen soll, denn wenn alles zusammengeschraubt ist, ist sie – ohne Rollen – kaum noch zu bewegen. Eine Standard-Palette wiegt 24 Kilo!

Da das Holz von Paletten meist von Nadelbäumen stammt, sollten Sie es – insbesondere, wenn das Möbel für den Dauereinsatz im Garten gedacht ist – grundieren. Kiefern-, Fichten- oder Tannenholz werden zudem gerne von Bläuepilzen befallen (erkennbar an dunkel verfärbten Stellen im Holz), was letztendlich dazu führt, dass Wasser leichter ins Holz eindringt und die Fasern sprengt. Tragen Sie hier gegebenenfalls zusätzlich einen Bläueschutz auf.

Paletten-Möbel für den Wohnbereich

Aus zwei aufeinandergestapelten und miteinander verschraubten Paletten entsteht im Handumdrehen ein Couchtisch. Bevor Sie die beiden Paletten miteinander verschrauben, müssen Sie lediglich die Bodenbretter der unteren Palette sowie die beiden Blöcke in der Mitte entfernen und die Bodenbretter der oberen Palette rund um alle Blöcke absägen.

Anstatt die Lücken der oberen Palette mit zurechtgesägten Holz-Reststücken zu füllen (damit nichts durchfällt), können Sie auch eine Glasplatte verwenden. Die passgenau zugeschnittene und mit abgerundeten Kanten versehene Platte legen Sie einfach auf vier Gummipuffer. Noch besser: eine Platte aus Plexiglas. Diese können Sie durchbohren und dann einfach anschrauben.

Damit sich der Wohnzimmertisch später bequem verschieben lässt, können Sie nun noch Möbelrollen an den Fussblöcken anschrauben. Lasieren Sie abschliessend den Tisch – farbig oder farblos, ganz nach individuellem Geschmack.

Natürlich können Sie aus Paletten auch Ihren eigenen Schreibtisch, eine Kommode oder ein Regal bauen. Sägen Sie die Paletten für Letzteres durch die mittleren Klätze in zwei Teile. Für doppelt breite Fächer entfernen Sie die Bodenbretter der jeweiligen Paletten. Jetzt brauchen Sie die Elemente nur noch miteinander zu verschrauben. Schneiden Sie die Regalböden und -oberplatten aus den Restbrettern der bearbeiteten Paletten zu – und voilà: Fertig ist Ihr selbstgebautes Regal.

Werkzeuge: