IAA München Vom Van zum Elektro-SUV Renault passt sich weiter dem Trend an und macht seine Vans zu SUVs; beim neuen Scénic ausschliesslich mit E-Antrieb.

Renault Scénic E-Tech

«Der Scénic E-Tech ist sehr wichtig für uns. Er hat das Potenzial, das Erstauto in einem Haushalt zu sein, ist aber auch spannend für Geschäftsflotten, die in Europa immer mehr auf Elektro setzen», sagt Renault-CEO Fabrice Cambolive bei der Präsentation des neuen Modells anlässlich der IAA in München. Ein Blick auf das Datenblatt des Neulings bestätigt diesen Optimismus: Zwei Batterie- varianten mit 60 oder 87 kWh Speicherkapazität versprechen bis zu 620 Kilometer Reichweite; in 30 Minuten soll sich der Akku wieder auf 80% laden lassen. Der E-Antrieb schickt 170 oder gar 220 PS an die Vorderräder. Mit einer Länge von 4,47 Metern bewegt sich der neue Scénic in der selben Klasse wie sein noch mit Verbrennungsmotor angetriebener Vorgänger. Doch nicht nur beim Antrieb gibt es einen wichtigen Unterschied. Auch bei der jüngsten Neuvorstellung verabschiedet sich Renault vom klassischen Van. Der Scénic ist nun, wie auch der grössere Espace, ein SUV. 545 bis 1607 Liter Kofferraum sollen trotzdem dafür sorgen, dass sich der Stromer als praktischer Alltagsbegleiter anbietet. Hinzu kommen zahlreiche Ablagen im Innenraum und ein Panorama-Glasdach für ein grosszügigeres Raumgefühl. Das Herzstück des Innenraums ist ein Touchscreen im Hochformat, der mit einer An­droid-Software programmiert ist. Das verspricht, wie schon bei anderen Modellen der Marke, einfache Bedienung, zahlreiche Apps und regelmässige Updates. Die Preise für den neuen Scénic nennt Renault noch nicht. Der kleinere Mégane mit E-Antrieb startet bei 40 000 Franken, der grössere Espace mit Hybrid bei 44 300 Franken. Der Scénic dürfte sich ebenfalls in dieser Preisklasse einordnen. Damit baut Renault sein E-Angebot also weiter aus. «Mit der Lancierung des Scénic E-Tech im ersten Semester 2024 und den danach folgenden Renault 5 und Renault 4 werden wir ein fokussiertes Elektro-Angebot mit sich ergänzenden Modellen haben», sagt Cambolive. Das ist auch dringend nötig, schliesslich wollen die Franzosen den E-Anteil in Europa bis 2030 auf 90% steigern. Für den globalen Markt sieht Renault aber auch nach 2040 noch ­Bedarf an Verbrennern.