Krebs mRNA-Impfung gegen Krebs mit guten Studienresultaten – Ist das der Durchbruch? Schon seit mehr als zwanzig Jahren wird an mRNA-Krebsimpfstoffen geforscht. Nun weist Moderna erstmals die Wirksamkeit eines Impfstoffs gegen schwarzen Hautkrebs nach. Weitere mRNA-Impfstoffe gegen andere Krebsarten sollen folgen.

Eine Impfung gegen Krebs war vor gut zwanzig Jahren die Antriebsfeder für alle mRNA-Forscher. Auch für Ugur Sahin, den Biontech-Gründer, der seine gesamte Forschungskraft in die Krebsbekämpfung mit der mRNA-Technologie setzt. Daraus ist dann sozusagen als Nebenprodukt die Covid-Impfung entstanden, welche die Pandemie entscheidend bremste.

Gegen Krebs gibt es allerdings trotz der langen Forschung noch keinen mRNA-Impfstoff auf dem Markt. Nun hat Moderna ermutigende klinische Studienresultate der Phase II eines Krebsimpfstoffes auf der Basis von Boten-Ribonukleinsäure (mRNA) veröffentlicht. Angewendet wird der mRNA-Impfstoff in einer Kombinationstherapie. In dieser Therapie wird der mRNA-Impfstoff von Moderna mit der bekannten Keytruda-Immuntherapie von Merck kombiniert. Keytruda ist eine monoklonale Antikörper-Therapie, ein sogenannter Checkpoint-Inhibitor, welche die Fähigkeit des körpereigenen Immunsystems verbessert, Tumorzellen zu erkennen und zu bekämpfen. Eingesetzt wird Keytruda gegen schwarzen Hautkrebs, der so weit fortgeschritten ist, dass eine operative Entfernung des Melanoms nicht mehr möglich ist.

Deutliche Verringerung des Risikos

«Der Impfstoff mRNA-4157/V940 in Kombination mit Keytruda zeigte eine statistisch signifikante und klinisch bedeutsame Verringerung des Risikos eines Wiederauftretens der Erkrankung oder des Todes», schreibt Moderna. Die Behandlung mit dem mRNA-Impfstoff in Kombination mit den monoklonalen Antikörpern reduzierte das Risiko eines Rückfalls oder Todes um 44 Prozent im Vergleich zur Keytruda-Therapie allein.

Die Ergebnisse seien der erste Nachweis der Wirksamkeit für eine mRNA-Krebstherapie in einer klinischen Studie. «Die heutigen Ergebnisse sind sehr ermutigend für den Bereich der Krebsbehandlung. Auch für Covid-19 hat sich mRNA als wegweisend erwiesen, und nun haben wir zum ersten Mal überhaupt das Potenzial von mRNA nachgewiesen», sagte Stéphane Bancel, Chef von Moderna, in der Mitteilung der US-Firma. «Wir werden weitere Studien bei Melanomen und anderen Krebsarten durchführen, um den Patienten eine wirklich individualisierte Krebsbehandlung anbieten zu können.» Die vollständigen Daten würden bald an einer Onkologiekonferenz gezeigt und mit den Gesundheitsbehörden geteilt.

Viel komplexer als eine Virusimpfung

Eine Impfung gegen Krebs ist viel komplizierter als eine Impfung gegen ein Virus, wie Burkhard Ludewig, Forschungsleiter am Kantonsspital St.Gallen, erklärt. Eine Ausnahme ist der Gebärmutterhalskrebs HPV, der von einem Virus verursacht wird und deshalb vorbeugend mit einer Impfung verhindert werden kann. «Die Gründe für höhere Komplexität von Krebsimpfungen sind unter anderen die hohe Variabilität der Krebszellen, die kompakte Struktur von soliden Tumoren und die hohe Anzahl und starke Aktivität der Immunzellen, die durch die Impfung stimuliert werden mussen», sagt Ludewig.

Dass die neue mRNA-Impfung gegen den schwarzen Hautkrebs eingesetzt wird, sei naheliegend. «Diese Tumorzellen werden vom Immunsystem sehr gut erkannt, weshalb die damit kombinierte Immuntherapie schon so ausgezeichnet wirkt», sagt Ludewig. Da die Immuntherapien auch bei Lungentumoren sehr erfolgreich seien, könne davon abgeleitet werden, dass ein mRNA-Impfstoff auch gegen andere Krebsarten wirken könnte, so wie es sich Moderna verspricht. «Wahrscheinlich wird auch der durch Papillomviren verursachte Tonsillenkrebs in Betracht gezogen», sagt Ludewig.

Der Impfstoff ist individuell auf den Patienten ausgerichtet

Beim Hautkrebs-Impfstoff handelt es sich um einen neuartigen personalisierten Krebs-Impfstoff. Personalisierte Krebs-Impfstoffe zielen darauf ab, das Immunsystem so zu aktivieren, dass ein Patient eine massgeschneiderte Antitumorreaktion erzeugen kann. Eine Reaktion, die spezifisch auf seine Tumor-Mutationssignatur abgestimmt ist.

«Tumorzellen mutieren, das heisst, sie weisen spezifische Veränderungen in ihrem Genom auf. Einige dieser DNA-Mutationen erhöhen die Angreifbarkeit durch immuntherapeutische Ansätze, unter anderem dann auch durch die Impfung», erklärt Ludewig. Die Tumore der Patienten müssten sequenziert und auf passende Mutationen untersucht werden, um dann für jeden Patienten die individuelle Impfung zu produzieren. Da könne man sich vorstellen, dass eine solche individuelle Impfung einen hohen Preis haben werde.

Eingesetzt wird diese Impfung vorbeugend zur Verhinderung der sogenannten Rekurrenz, das heisst des Wiederauftauchens des Tumors. «Auch wenn zum Beispiel ein Tumor operativ entfernt wird, ist es möglich, dass sich kleine Metastasen, also Ableger, schon in einiger Entfernung in der Haut oder sogar in anderen Organen eingenistet haben. Diese könnten vom spezifisch trainierten, geimpften, Immunsystem besser kontrolliert werden», sagt Ludewig.

Wurde ein Durchbruch in der Krebsforschung geschafft? «Von einem echten Durchbruch würde ich erst sprechen, wenn die Ergebnisse in weiteren Studien, also der Phase III, bestätigt werden. Im Moment ist es ein wichtiger Fortschritt», sagt der Forschungsleiter. Weitere Studien würden dann auch zeigen, wie lange der Impfschutz anhält. «In der Regel benötigen Impfungen eine regelmässige Auffrischung, eventuell jährlich», sagt Burkhart Ludewig.