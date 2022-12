Kommentar Lasst Dürrenmatt das N-Wort! Ein Gymnasiallehrer will «Die Physiker» von Friedrich Dürrenmatt mit seiner Klasse nicht mehr lesen, weil darin das N-Wort vorkommt. Er fordert eine Schulversion, in der das Schimpfwort für Schwarze getilgt ist. Warum das eine schlechte Idee ist. Raffael Schuppisser Drucken Teilen

Friedrich Dürrenmatt (19291 - 1990) war ein Meister der Groteske. Keystone

Man kann «Die Physiker» von Friedrich Dürrenmatt als ein sehr aktuelles Stück lesen, geht es in der Groteske doch um die Frage nach der Verantwortung für weltzerstörerische Technologien. In die Gegenwart gezerrt wird das Stück nun aber wegen zwei kurzer Regieanweisungen. Zweimal wird ein Schwarzer mit dem N-Wort beschrieben. Der Gymnasiallehrer Philippe Wampfler will es deshalb nicht mehr mit seinen Schulklassen lesen und fordert den Diogenes-Verlag auf, für Schulen eine Version herauszugeben, in der auf das rassistische Wort verzichtet wird.

Die beiden Textstellen liessen sich tatsächlich einfach vom N-Wort befreien, ohne dass der Gehalt des Stücks gravierend verändert würde. Schliesslich werden sie nicht etwa von einer Figur gesprochen, die sich dadurch als rassistisch auszeichnet – was für deren Charakterisierung oder gar den Plot des Stücks zentral sein könnte.

Und dennoch handelt der Diogenes-Verlag richtig, wenn er nicht auf das Anliegen eintritt. Denn dadurch würde man die Autorensprache eines künstlerischen Werks verändern. Dass das nicht trivial ist, zeigt sich, wenn es darum geht, den passenden Begriff für das N-Wort zu finden. Soll man es mit «Schwarzer» ersetzen? Oder mit «Farbiger»? Oder mit «Person of Color»? Rasch wird klar, dass die Authentizität Dürrenmatts darunter litte.

Der weltberühmte Dramatiker hat das N-Wort selbstverständlich und neutral verwendet, wie übrigens Max Frisch und andere Autoren seiner Zeit auch. Tilgt man es aus ihren Texten, verunmöglicht man ein historisches Bewusstsein dafür. Denn «Die Physiker» kann natürlich nicht nur als aktuelles Stück, sondern auch als Zeitzeugnis der 60er-Jahre gelesen werden. Eine Lehrerin oder ein Lehrer muss die Möglichkeit haben, diesen Aspekt zu thematisieren und ein unverfälschtes Werk besprechen zu können.

Um Rassismusvorwürfen und Missverständnissen entgegenzutreten, können die Verlage beim N-Wort und ähnlichen Fällen in einer Fussnote den historischen Kontext mitliefern. Solche kommentierten Ausgaben können hilfreich sein. Schülerversionen, in denen auf Diskriminierendes oder Anstössiges verzichtet wird, sind es nicht.

Rassismus schafft man nicht aus der Welt, in dem man rassistische Begriffe aus den Büchern tilgt, und versucht, die Sprache davon zu befreien. Wenn es Lehrerinnen und Lehrer wie Philippe Wampfler als ihre Aufgabe sehen, «eine rassismusfreie Umgebung in der Schule» zu gewährleisten, so ist das löblich, solange darunter die direkte Diskriminierung von Schülerinnen und Schüler verstanden wird. Wenn man aber eine Gymnasialklasse von der Lektüre eines Textes schützen will, in dem das N-Wort vorkommt, nimmt man die Jugendlichen nicht für voll.

Es zeigt sich darin ein Paradox unserer Zeit. Wir muten jungen Erwachsenen immer mehr zu – in kurzer Zeit müssen sie viele neue Fähigkeiten erlernen und Zusammenhänge verstehen, um in einer komplexen Welt zurechtzukommen. Gleichzeitig trauen wir ihnen aber immer weniger zu und versuchen alles Störende aus dem Weg zu räumen.

Wenn man von einer Schulklasse fordert, dass sie «Die Physiker» lesen und verstehen, darf man ihnen auch zumuten, dass sie das N-Wort hinterfragen können.