Kommentar KI-Forschung: Ein Marschhalt ist nicht sinnvoll und sogar gefährlich In einem Brief fordern Elon Musk sowie 1300 Experten und Forscher ein Moratorium für die Weiterentwicklung von Systemen der künstlichen Intelligenz. Dahinter steckt auch knallhartes Kalkül. Raffael Schuppisser

Der Papst präsentierte sich im Internet mit Bomberjacke. Die Bilder wurden mit einer KI-Software erstellt. Keystone

Der Papst ist auch eine Modeikone: Kürzlich machten im Internet Bilder von Franziskus in einer hippen Bomberjacke die Runde. Natürlich liess sich der Pontifex nie so ablichten. Die Bilder wurden mittels künstlicher Intelligenz (KI) generiert. Und noch ehe Donald Trump angeklagt wurde, sind Fotos von seiner Verhaftung in New York auf Twitter aufgetaucht. Auch hier handelte es sich um KI-Bilder.

Manipulation im Internet ist nur eine Gefahr, die von der künstlichen Intelligenz ausgeht. Seit die Firma Open AI Ende letztes Jahr das Programm ChatGPT veröffentlicht hat, sind die Bedenken lauter geworden, dass die Menschheit gerade eine Technologie entwickelt, die sie nicht kontrollieren kann. Diese Woche haben über 1300 Tech-Experten – unter ihnen Elon Musk, Apple Mitgründer Steve Wozniak und Star-Historiker Yuval Noah – in einem Brief ein Moratorium für die Weiterentwicklung von KI-Systemen von mindestens sechs Monaten gefordert. Weitergeforscht werden soll erst, «wenn sicher ist, dass ihre Auswirkungen positiv sind und ihre Risiken überschaubar sind».

Natürlich soll man Bedenken ernst nehmen, Risiken thematisieren und die Forschung kritisch begleiten. Ein Marschhalt ist aber keine gute Idee. Er widerspricht der dem Menschen immanenten Neugierde. Vor allem aber: Noch nie liess sich die negative Auswirkung einer Technologie vermeiden, indem man verbot, sie weiter zu erforschen. Was wäre passiert, wenn in den 1940er-Jahren beschlossen worden wäre, dass die Atombombe nicht weiter erforscht werden darf? Die Forschung wäre unter Ausschluss der Öffentlichkeit weitergetrieben worden. Gut möglich, dass dann ein Schurkenstaat zuerst in Besitz der Bombe gekommen wäre.

Ähnliches droht bei der KI: Die chinesische Regierung, die die künstliche Intelligenz zur Schlüsseltechnologie des 21. Jahrhunderts erklärt hat, wird sich kaum auf ein solches Moratorium einlassen. Für das politische Gleichgewicht ist es wichtig, dass der liberale Westen eine technologische Vorreiterrolle einnimmt.

Dass ein so ultraliberaler Geist wie Elon Musk, der am liebsten alle Coronagesetze ignoriert hätte, ein Moratorium befürwortet, lässt vermuten, dass hinter den Unterschriften einiger KI-Experten knallhartes Kalkül steckt: Mit ihrem Brief schüren sie noch höhere Erwartungen an das Potenzial der (Wunder-)Technologie; sie wecken den Anschein, dass die künstliche Intelligenz bald alles kann. Das Interesse an der KI wird so weiter steigen.