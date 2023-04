Kommentar Keine Panik: Warum wir mehr mit der künstlichen Intelligenz spielen sollten In der Westschweiz moderiert bereits ein Avatar die Wettersendung - und nun sendet die Radiostation «Couleur 3» einen ganzen Tag nur von einer künstlichen Intelligenz produzierte Inhalte. Warum solche Experimente wichtig sind. Raffael Schuppisser Drucken Teilen

Wird uns die künstliche Intelligenz (KI) alle auslöschen, wovor Tausende Wissenschafterinnen und Experten in einem offenen Brief warnen? Oder wird sie uns retten und das Klimaproblem lösen, wovon Forscherinnen und Tech-Enthusiasten träumen? Vernichtungsmaschine oder Heilsbringerin – dazwischen scheint es nicht viel zu geben.

Umso erfreulicher ist es, dass sich nun Kultur- und Medienschaffende daranmachen, die Möglichkeiten und Grenzen der KI experimentell auszuloten. So grassiert derzeit unter Schriftstellern der Trend, die eigene Biografie vom Sprachroboter ChatGPT erstellen zu lassen und so mit ihm in den sozialen Medien in einen spielerischen Diskurs zu treten.

Die Belegschaft des Westschweizer Radiosenders «Couleur 3» will heute den ganzen Tag nur Inhalte senden, die von einer KI erstellt und eingesprochen worden sind. Dass das vielleicht gar nicht so abwegig ist, zeigt das Beispiel des ebenfalls aus der Westschweiz stammenden TV-Senders «M Le Média». Seit Anfang April moderiert dort ein Avatar die Wettersendung, was über zwei ­Wochen unbemerkt blieb.

Ausprobieren, neugierig sein, damit rumspielen. Es ist wohl der beste Weg, die KI-Herausforderung anzu­gehen. Denn der Mensch, so heisst es bei Schiller, «ist nur da ganz Mensch, wo er spielt». Sich auf die menschlichen Stärken zu besinnen, das scheint heute zentraler denn je.