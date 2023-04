Kommentar Die Zahl toter Vögel entscheidet nicht allein In der Schweiz sind etwa 200 neue Windanlagen geplant. Zu reden gibt dabei die Gefährdung von Vögeln. Während an den 41 bestehenden Windanlagen nur hunderte Vögel sterben, töten Katzen jedes Jahr einige Millionen. Diese Zahlen sind aber nicht massgebend, wenn es um den Schutz von Vogelarten geht. Bruno Knellwolf Drucken Teilen

Katzen töten in der Schweiz gemäss einer Schätzung des Bundesamtes für Energie jedes Jahr bis zu 30 Millionen Katzen. Severin Bigler / CH Media

Viele sprechen in diesem Land von einer Katzenplage. Vielleicht weil sie dauernd den Dreck von Nachbars Katze aus ihrem Hochbeet entfernen müssen oder aber weil die Raubtiere jedes Jahr Millionen von Vögeln töten. Und nicht nur das, auch Reptilien und Amphibien leiden unter dem Jagd­instinkt unserer Hauskatzen. Mit gegen zwei Millionen Stubentigern ist die Katzen-Dichte in der Schweiz tatsächlich zu hoch. Ein bisschen Mässigung beim Katzenkauf und ein Eindämmen der Vermehrung streunender Katzen täte not.

Allerdings ist es trotzdem falsch, die jährlich bis zu 30 Millionen Katzen­opfer gegenüber den nur Hunderten geschredderter Vögel in Schweizer Windparks auszuspielen, wenn es um den Schutz der Vogelarten geht. Stehen Windparks am falschen Ort, können diese genau jene Arten dezimieren, die stark gefährdet sind. Die Katze stillt ihre Mordgier dagegen mit häufigen Vogelarten aus dem Garten.

Da Windparks aber ein Element des Klimaschutzes sind, helfen diese auch den Vögeln, die auch unter dem Klimawandel leiden. Die rund 200 zusätzlich geplanten Windanlagen in der Schweiz sind somit auch aus Vogelperspektive sinnvoll, wenn der Artenschutz bei der Planung berücksichtigt wird. Am meisten zu schaffen machen den Vögeln aber weder Katzen noch Windräder, sondern der stetige Lebensraumverlust in der Kulturlandschaft.