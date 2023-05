Knellipedia Die über viele Jahre versteckte Rose Auch Menschen mittleren Alters können an Gürtelrose erkranken. Der Leiter der Klinik für Infektiologie am Kantonsspital St.Gallen erklärt, ob es einen tendenziellen Anstieg von Fällen gibt.

Herpes Zoster oder Gürtelrose entsteht durch das Varizella Zoster Virus, das auch Windpocken auslöst. Mediscope AG

«Ich höre immer öfter von Gürtelrose-Erkrankungen, und zwar von Menschen um die 40. Gibt es eine Häufung?», fragt A. B. aus Aarau.

Die Gürtelrose, eine Hauterkrankung, die wie Windpocken durch das Varizella Zoster Virus verursacht wird, ist in der Schweiz nicht meldepflichtig, deshalb gibt es keine offiziellen Daten. «Die amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention berichten jedoch von einem zunehmenden Trend der Gürtelrose über die vergangenen 25 Jahre über alle Altersgruppen», sagt Stefan Kuster, Leiter der Klinik für Infektiologie am Kantonsspital St. Gallen.

Impfung gegen Windpocken verhindert später die Gürtelrose

Gründe für den Anstieg sind nicht bekannt. Bei der vom Leser genannten Altersgruppe um die 40 ist die Gürtel­rose keine Rarität, aber deutlich seltener. Bei über 70-Jährigen kommt sie etwa zwei bis drei Mal mehr vor. «Alle, die in der Vergangenheit an Windpocken erkrankt sind, können später einmal an einer Gürtelrose erkranken», sagt Kuster. Deshalb ist eine Impfung gegen Windpocken im Säuglingsalter auch eine Abwehr der Gürtelrose. Gegen diese gibt es eine Impfung, die ab 65 empfohlen ist, für Immungeschwächte schon früher.

Trifft unser Leser auf einen Menschen mit Gürtelrose, ist die Ansteckungsgefahr nicht sehr hoch, aber nicht ausgeschlossen. Ansteckungs­gefährdet ist, wer weder an Windpocken erkrankt oder nicht dagegen geimpft ist. Diese sollten einer Person mit Gürtelrose nicht zu nahe kommen. Erkrankte sollen die betroffene Haut abdecken, bis die Bläschen verkrustet und trocken sind.