Klimawandel Klimahölle Internet: Wie schlimm sind Streaming, Bitcoin und Co? Wir verweigern Plastiksäckli und verzichten aufs Fliegen, streamen aber täglich stundenlang Netflix und lagern Tausende Fotos in der Cloud. Wollen wir den Klimawandel stoppen, müssen wir auch digital nachhaltiger konsumieren.

Streamen erzeugt viel CO2 - es geht auch klimafreundlicher. Quelle: Keystone

Das Problem sind all die Begehrlichkeiten. All die schönen Träume, die Menschen wie Elon Musk oder Marc Zuckerberg haben. Vom Metaverse. Vom Internet der Dinge. Die Technologie der Zukunft, sagt Lorenz Hilty, Leiter der Forschungsgruppe Informatik und Nachhaltigkeit an der Universität Zürich, werde immer effizienter.

Doch der Mensch, und das ist wohl der Lauf der Geschichte, will immer mehr. In der Fachsprache nennt sich dieses Problem «rebound effect»: Der Fortschritt, den eine neue Technologie auslöst, weckt Begehrlichkeiten, die diesen Fortschritt gleich wieder auffressen. Und so ist das auch bei der Digitalisierung. Aktuell verbraucht das Digitale in unserer Welt etwa so viel CO2 wie der Flugverkehr: Je nach Berechnungen sind das zwischen zwei und vier Prozent des globalen CO2-Ausstosses.

Prognosen von Fachpersonen auf der ganzen Welt gehen in die gleiche Richtung: Die Welt wird immer digitaler, es kommen massenhaft neue, digitale Produkte, Dienstleistungen und ganze digitale Welten auf uns zu. Das ist ein Problem. Denn wir können nicht gleichzeitig digital so weiterkonsumieren und den Planeten vor dem Zusammenbruch retten wollen. Der Datenkonsum belastet die Umwelt.

Ein Videofilm erzeugt so viel CO2 wie 100.000 Mails

Wie stark, hängt davon ab, was durchs Internet geschickt wird: Text benötigt viel weniger Daten als Bilder, Bilder weniger als Videos. Eine Google-Anfrage schlägt je nach Rechnung mit 0,2 Gramm CO2 zu Buche, das Versenden einer E-Mail erzeugt 4 Gramm CO2, eine E-Mail mit einem Bild im Anhang sogar 30 Gramm, eine Stunde Video-Konferenz 290 Gramm. Und eine Bitcoin-Transaktion: sage und schreibe 313.000 Gramm CO2.

Ein Videofilm entspricht somit rund 100.000 gesendeten Emails ohne Anhang. Mit einer der grössten Energiefresser sind gestreamte Videos - auf Netflix oder Youtube, beispielsweise. Unter anderem, weil Internet-Server gekühlt werden müssen. Datenverkehr Energie verbraucht. Der Datenverkehr mit 5G noch weiter zunehmen wird. Vom Abbau seltener Rohstoffe, die für die Herstellung von digitalen Geräten benötigt werden, ganz zu schweigen.

Zoom-Konferenzen trotzdem schonender als Fliegen

Wer jetzt aber denkt, er könne nun einfach mit dem Streamen aufhören und stattdessen wieder um die Welt fliegen, irrt. Weil man die verschiedenen Umweltbelastungen nicht gegeneinander aufwiegen könne, sagt Lorenz Hilty. Gesamthaft machen sie den gleichen Prozentsatz aus. Doch die halbe Welt nutzt das Internet, während vergleichsweise wenig Menschen fliegen. «Sie müssten rund 1000 Tage lang Videokonferenz abhalten, bis Sie gleich viel CO2 verbraucht haben, wie ein Flug zum Meeting nach New York verursacht», sagt Hilty.

Stattdessen müssen wir grundsätzlich umdenken, meint der Experte. «Die Lösung für das Problem wäre, dass wir uns als Gesellschaft die Frage stellen, was in Zukunft wachsen soll und was nicht wachsen soll. Fahren wir weiter wie bisher, werden wir die zunehmende Energieeffizienz, die uns der technische Fortschritt beschert, immer wieder auffressen und die Umwelt weiter zerstören.»