James-Webb-Teleskop Der Blick ins Weltall lehrt uns: Wir sind uns ähnlicher, als wir denken Je genauer man ins Weltall blickt, desto unfassbarer wird es. Das zeigen die detaillierten Bilder des James-Webb-Teleskops. Sie lassen uns an eine positive Zukunft der Menschheit glauben. Raffael Schuppisser

Tausende Galaxien auf einen Blick. Nasa

Immanuel Kant war ein vernünftiger Mensch, er wusste um die Grenzen seines Verstandes. Er versuchte die Existenz Gottes nicht zu beweisen, sondern schaute ins Firmament: «Der gestirnte Himmel über mir und das Sittengesetz in mir lassen mich an einen Gott glauben», schrieb der Philosoph der Aufklärung. Der Blick ins Weltall ist Inspiration grosser Gedanken und Auslöser überwältigender Emotionen.

Das Universum verliert auch nicht an Strahlkraft, wenn man ihm mit Naturwissenschaft und modernsten Technologien zu Leibe rückt. Im Gegenteil, es wird noch faszinierender, übersteigt es doch die menschliche Vorstellungskraft immer wieder aufs Neue. Am James-Webb-Teleskop wurde 30 Jahre lang gebaut, und es verschlang über 10 Milliarden Dollar. Nun liefert es so detaillierte Weltall-Bilder, wie wir sie nie zu vor gesehen haben: Sie zeigen Licht, das 13 Milliarden Jahre unterwegs war, bis es uns erreichte– mehr doppelt so lang, wie die Erde existiert.

Auf dem ersten Foto, das bloss einen sehr kleinen Ausschnitt des Weltalls abbildet, sind Tausende von Galaxien zu bestaunen. Jede besteht aus Hunderten von Milliarden Sternen. Um jeden Stern, so vermuten Wissenschafter, kreist mindestens ein Planet. Auf wie vielen davon gibt es Leben? So gut wie sicher ist: Wir sind nicht allein.

Der Blick in die Unendlichkeit des Weltalls wirft uns gleichsam auf unsere Endlichkeit zurück. Unsere Probleme – Corona, Krieg und Klima – sind hausgemacht. Wir alle befinden uns im selben abgelegenen Winkel des Universums, kreisen auf demselben Planeten um einen von unzähligen Sternen. Und dabei sind wir uns viel näher, als wir denken.

Vielleicht ist doch nicht ausgeschlossen, dass wir zusammenhalten. Auch daran lässt uns der Blick in den Himmel glauben.