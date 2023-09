Jaguar F-Type Ein letztes Aufheulen Jaguar will rein elektrisch werden. Der F-Type dürfte also der letzte Benzin-Sportwagen der Marke sein – und er lädt zu einem letzten Date.

Jaguar F-Type R75. Bild: zVg

Der F-Type markierte 2013 die grosse Rückkehr. Endlich wieder ein echter Sportwagen von Jaguar. Eine Reminiszenz an den legendären E-Type, zunächst als Roadster, ab 2014 auch als Coupé. Zwar blieb der Sportler im eleganten Blechkleid ein Nischenmodell, für den Ruf der Marke ist er aber auf jeden Fall Gold wert. Doch nun soll Schluss sein, die Produktion wird noch dieses Jahr eingestellt und ab 2025 will Jaguar ohnehin nur noch elektrisch unterwegs sein. Zum Abschied und zur Feier des 75-Jahre-Sportwagen-­Jubiläums der Marke steht der F-Type als Sondermodell «R75» für eine letzte Runde bereit. Auch nach zehn Jahren am Markt – 2019 gab es ein Facelift – wirkt die Form des Briten noch betörend und zeitlos elegant. Ein Punkt, der ihn zum künftigen Klassiker macht. Und auch beim Antrieb holen die Engländer nochmals das Beste, wenn auch nicht mehr Zeitgemässeste aus dem Regal: Den 5,0-Liter-V8 mit Kompressoraufladung. Er präsentiert gleichmässigen Durchzug und 575 PS mit einem satten Grollen bis hin zum markanten Schreien, kann sich im Alltag aber auch vornehm zurückhalten. Das gilt im Übrigen auch für den Verbrauch: Bei sanftem Rollen auf der Autobahn sind auch um die 8 l/100 km möglich. In der Stadt und am Pass sind es gut 12 l/100 km.

Jaguar F-Type R75. Bild: zVg

Aber es handelt sich hierbei ja auch eher um ein Kunstwerk als um ein Alltagsauto. Dass das Navi etwas angestaubt wirkt, interessiert genauso wenig wie das hohe Gewicht von 1,9 Tonnen, das denn Allrad-Sportler natürlich nicht zu den agilsten seiner Gattung macht. Sportlich und direkt ist man im Coupé mit überraschend geräumigem Kofferraum aber allemal unterwegs. Und schliesslich geht es hier weder um Bestzeiten auf der Rennstrecke noch um das Wettrüsten mit neuen Hightech-Komponenten. Vielmehr will der F-Type R75 die Ära der klassischen britischen Sportwagen noch einmal aufleben lassen. Er begeistert mit seiner Optik und seinem Klang und will jede Fahrt zum Erlebnis machen – was ihm zweifellos gelingt. Für mindestens 149000 Franken (Basis 300 PS 4-Zylinder ab 83800 Franken) kauft man also eher ein Lebensgefühl als nur ein Fortbewegungsmittel.