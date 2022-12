Influenzaviren Die Grippewelle nimmt auf Weihnachten hin mächtig Fahrt auf Eine grosse Grippewelle überrollt erstmals nach drei Jahren wieder das Land. Diesmal gut einen Monat früher, ausgerechnet auf die Festtage hin. Das zeigen auch die Abwasserdaten, die nun nicht mehr nur die Verbreitung der Coronaviren zeigen, sondern auch jene der Influenza- und RS-Viren.

Die Grippewelle nimmt Fahrt auf, für eine Grippeimpfung ist höchste Zeit. Christian Beutler/Keystone

Nach zwei von Corona dominierten Weihnachten kommt dieses Jahr die Grippe daher. Die Sentinella-Überwachung, mit der die Grippemeldungen in der Schweiz erfasst werden, zeigt seit drei Wochen eine steil nach oben führende Kurve. Das bestätigt Stefan Kuster, Leiter der Klinik für Infektiologie am Kantonsspital St.Gallen. «Wir sehen parallel zur Sentinella-Kurve vermehrt Patientinnen und Patienten mit Influenza.»

Die Positivitätsrate von Influenza in den Proben, die am Nationalen Referenzzentrum für Influenza (NZI) untersucht werden, ist in der Kalenderwoche 50 im Vergleich zur vorherigen Woche deutlich höher. Influenza wurde am NZI deutlich häufiger nachgewiesenen als Sars-CoV-2-Viren. Am stärksten verbreitet ist die Grippe in den Kantonen Aargau, den beiden Basel und Solothurn. Und am meisten trifft es die Altersklasse der Fünf- bis 14-Jährigen, am wenigsten in derjenigen der über 65-Jährigen, für die eine Grippeimpfempfehlung besteht.

Eine Verdoppelung der Influenza-Fallzahlen

Das obligatorische Meldesystem zeigt die zweite Woche nacheinander eine Verdoppelung der Fallzahlen innerhalb von sieben Tagen. Gemeldet wurden 149 Arztkonsultationen wegen grippeähnlicher Erkrankung pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner. Die aktuellen Fallzahlen haben die Spitzenwerte der letzten beiden Grippesaisons während der Pandemie bereits erreicht. Für aussergewöhnlich hält der Infektiologe die Anzahl Fälle noch nicht. «Aussergewöhnlich ist aber, dass in diesem Jahr die Grippewelle früher da ist als in anderen Jahren», sagt Kuster.

Wie für die Coronaviren misst das Wasserforschungsinstitut Eawag seit neustem nun auch die Viruslast der Respiratorischen Synzytial-Viren (RSV) und der Grippeviren Influenza A und B im Abwasser. Wie die Viruslast von Sars-CoV-2 werden auch diese Werte wöchentlich durch die Eawag veröffentlicht. Die Werte, insbesondere von Influenza A, sind in den sechs Kläranlagen Altenrhein, Zürich, Lugano, Laupen, Chur und Genf seit Anfang Dezember stark angestiegen, während die Viruslast bei RSV im Moment sinkt.

Im Prinzip könne jedes Virus im Abwasser nachgewiesen werden, sagt Christoph Ort von der Eawag. Allerdings braucht es für jedes Virus die richtigen Sensoren, Instrumente und Verfahren, um diese zu messen. Die Messung von Viren im Abwasser könnte also je nach epidemiologischer Situation ausgeweitet werden. Vor Jahren auch schon gemessen wurde die Last durch Polioviren im Abwasser, die Kinderlähmungen verursachen.

Vor einem Monat hat die Eawag in Zusammenarbeit mit den ETH Zürich und Lausanne ein neues Forschungsprojekt mit dem Namen «Wastewater-based Infectious Disease Surveillance» gestartet. Damit werden Methoden und Analysen der Überwachung von Infektionskrankheiten im Abwasser weiterentwickelt, welche die Eawag-Forscher während der Covid-19-Pandemie etabliert haben. Insbesondere wird die Forschung auf weitere Krankheitserreger ausgedehnt: auf humane Coronaviren, Influenza, Noroviren und andere Enteropathogene, die Darmerkrankungen auslösen.