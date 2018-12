Sind christliche Pilger tausend Jahre lang in die falsche Ortschaft gereist? Stammen die Gebeine, die in der süditalienischen Stadt Bari verehrt werden gar nicht von Sankt Nikolaus? Mit dieser These gingen türkische Forscher im Herbst 2017 an die Öffentlichkeit. Sie hatten in der Stadt Demre in Süden der Türkei eine Grabkammer entdeckt – und zwar unterhalb der Kirche, wo Nikolaus ursprünglich bestattet worden war. Darin fänden sich vermutlich die wahren Überreste des heiligen Nikolaus, sagen die Forscher. Das tönt nach einem harten Schlag für die vermeintlichen Reliquien von Bari. Doch der Fund aus der Türkei taugt bislang nicht als Ersatz. Die Forscher fanden die Hohlräume unter der Kirche mittels Radar, das Grab blieb ungeöffnet. Einen Knochen hat bislang niemand zu Gesicht gekriegt.

Dabei geht es doch bei Reliquien gerade darum, dass durch sie die Heiligen vergangener Zeiten sicht- und greifbar werden. Als die italienischen Knochen im Sommer 2017 vorübergehend in Russland gezeigt wurden, lockten sie in zwei Monaten fast zweieinhalb Millionen Besucher an. Die Schlange in Moskau sei zeitweise drei Kilometer lang gewesen. Das Alter des Knochens passt Welche Knochen nun tatsächlich von Nikolaus stammen, ist eine komplizierte Frage. Bari und Demre sind nicht die einzigen Ortschaften, an denen angeblich Knochenfragmente des beliebten Heiligen lagern. Eine Kirche in Venedig bewahrt deren Hunderte auf. Immerhin kam ein Anatomieprofessor einst zum Schluss, dass sich die Stücke aus Venedig und jene aus Bari ergänzten und vom gleichen Skelett stammten. Ein weiteres Fragment, das Nikolaus zugeordnet wird, gehört einer Kirche in einem Vorort Chicagos. Es handelt sich um ein Stück eines Beckenknochens – und jene Partie fehlt unter den Knochen in Bari. Im vergangenen Jahr haben Wissenschafter um Tom Higham von der Universität Oxford mit der C-14-Methode das Alter dieses Fragments bestimmt. Und siehe da: Es stammt aus dem vierten Jahrhundert, passend zu Nikolaus, der ungefähr 350 nach Christus gestorben ist.

Diese Übereinstimmung ist keineswegs selbstverständlich. Ein Gegenbeispiel ist die wohl berühmteste Reliquie der Welt: das Grabtuch von Turin, in das Jesus nach seinem Tod eingewickelt worden sei. Es wurde vor dreissig Jahren von der ETH Zürich und zwei weiteren Labors mit der C-14-Methode untersucht. Alle drei kamen zum Ergebnis, dass das Tuch aus dem Mittelalter stammt. Es soll irgendwann zwischen 1260 und 1390 entstanden sein. Längst kursieren in gläubigen Kreisen Erklärungen, weshalb diese Laborergebnisse falsch sein könnten. Die Wissenschafter hätten ein Stück vom Rand untersucht, mit dem das Grabtuch nachträglich ausgebessert worden sei, heisst es oft. Oder die chemische Zusammensetzung des Tuches sei durch ein Konservierungsmittel oder einen Brand verändert worden, was die C-14-Datierung verfälschte.