Immer getreten werden, wie hält man das aus? So wurde der Fussball vom Lederbollen zum komplexen Spielgerät

«Am Schluss des Spiels tat mir vor allem einer leid: der Ball.»

Wer war’s? Die Fama will, dass es «Kaiser» Franz Beckenbauer gesagt haben soll. Nach einem seiner ersten Spiele als deutscher Nationalcoach – oder wie man dort sagt: als Bundestrainer. Glaubhaft ist es auf jeden Fall. Denn der «Kaiser» berief sich immer auf seine ganz besondere Verbindung zum Spielgerät, das ihm offenbar reichlich vergalt, dass er es recht pfleglich – sorgfältiger als andere – behandelte.

Es ist eines der grösseren Mysterien des Fussballs, dass man technisch begabten Spielern zubilligt, dass der Ball ihr Freund sei. Dabei tun sie 90 Minuten lang nichts anderes, als dagegen zu treten. Wer braucht schon solche Freunde? Nun, lange tat auch der Ball nichts dazu, dass man ihn etwas mehr lieb gewann.

Ältere Semester erinnern sich vielleicht noch mit Schrecken oder wohligem Schauern an regendurchpeitschte Nachmittage, an denen man sich auf – oder in? – schlammigen Äckern mit einem mit Wasser vollgesogenen Lederungetüm herumplagte. Gemäss dem Regelwerk darf das Spielgerät 450 Gramm wiegen. Ein solcherart durchnässter Lederbollen war mit dem Lehm drum herum schnell fünf Mal so schwer.

Auch der Ball braucht ein Ventil

Das bringt unmittelbar den Gedanken an den Kopfball aufs Tapet. Die Gummiblase im Lederball wurde um 1850 erfunden (von Charles Goodyear, zuvor war es eine aufgepumpte Schweinsblase, ganz alte Strassenkicker behaupten heute noch, sie hätten damals mit diesen unberechenbaren Dingern ohne Leder drum herum – zu teuer! – gespielt).