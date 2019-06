Das also ist der Ort, an dem Menschen ihre Zugehörigkeit zu Gott kundtun: zwischen Wohnwagen und Zelten, auf einem Campingplatz in den jurassischen Freibergen. Traditionell an Pfingsten, dem Fest des Heiligen Geistes. Die Sonne scheint auf den Holzsteg beim Naturweiher des Campingplatzes in Les Breuleux, unweit von Tramelan. Die evangelische Mennoniten-Gemeinde Sonnenberg trifft sich zur sogenannten Unterwassertaufe in der freien Natur. Der Besuch ist ein Ausflug in eine Welt, die im Schatten der breiten Öffentlichkeit liegt.

Nach zwei Jahren Vorbereitungsunterricht werden fünf Täuflinge, alle um 16 Jahre alt, unter Wasser getauft. Sie haben sich das gut überlegt. Denn getauft werden sollen nur diejenigen, die sich bewusst und aktiv zum Glauben bekennen. Deshalb wird die Taufe erst im jugendlichen Alter praktiziert, manchmal sogar erst bei Erwachsenen. Die Sonnenberg-Gemeinde ist eine von zwölf Gemeinschaften der Konferenz der Mennoniten in der Schweiz; die Dachorganisation zählt eigenen Angaben zufolge landesweit etwa 2300 Mitglieder.

Pfarrer Michel Ummel ist der Ancien der Gemeinde, der Älteste. Mit einer Katechetin empfängt er an diesem Sonntag Familienangehörige und Gemeindemitglieder am Ufer des Weihers. Ummel steht bereits knietief im kühlen Nass neben dem Holzsteg, auf dem die Täuflinge – ganz in Weiss gekleidet – darauf warten, sich zu ihrem Glauben zu bekennen. Dass die Taufe auf dem Campingplatz vonstattengeht, hat praktische Gründe: Sein Weiher mit dem Steg und reichlich Platz für Zuschauer bietet dafür die besten Bedingungen in der Region.