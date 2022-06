10-jähriger Sohn von Ben Affleck crasht Lamborghini in geparkten BMW

Der Hollywood-Star Ben Affleck war am Sonntag mit seiner Freundin Jennifer Lopez und seinem Sohn in einem Autohaus in Los Angeles zu Besuch. Der 10-jährige Samuel durfte sich bei der Gelegenheit hinters Steuer eines Lamborghinis setzen. Plötzlich machte das Auto einen Satz nach hinten und rammte dabei einen geparkten BMW.