HIV hat seinen Schrecken verloren. Die Neuansteckungen gehen zurück. Das gilt aber nicht für andere Geschlechtskrankheiten: Jahr für Jahr steigt die Zahl der Menschen, die sich in der Schweiz mit sexuell übertragbaren Krankheiten anstecken. Egal ob Gonorrhoe, Syphilis oder Chlamydien: Die Krankheiten breiteten sich rasant aus. Allein in den vergangenen 12 Monaten steckten sich 3065 Schweizerinnen und Schweizer neu mit Gonorrhoe an, wie Zahlen des Bundesamts für Gesundheit zeigen. Damit haben sich die Fälle der als Tripper bekannten Krankheit in nur fünf Jahren verdoppelt. Chlamydien befinden sich ebenfalls auf Rekordniveau (über 11 400 Neuansteckungen). Das Problem: Betroffene merken oft nicht, dass sie sich angesteckt haben. Der Erreger kann bei Frauen wie Männern allerdings zu Unfruchtbarkeit führen.

Neben Datingapps wie Tinder, die es leichter und effizienter machen, neue Bekanntschaften zu schliessen, dürfte auch die geringere Furcht vor Aids eine Rolle in der Entwicklung spielen. Am stärksten sind 20- bis 34-Jährige betroffen, die in der Stadt leben. Zwar werden Kondome in dieser Altersgruppe noch immer gut genutzt, wie die Organisation «Sexuelle Gesundheit Schweiz» schreibt, nur bieten sie gegen Chlamydien, Tripper oder Syphilis keinen hundertprozentigen Schutz, da die Erreger auch durch Oralverkehr übertragen werden können. Zumindest scheint sich die junge Generation der Entwicklung bewusst zu sein. Sie lassen sich heute öfter kontrollieren: Zentren, die Tests auf Geschlechtskrankheiten anbieten, verzeichneten zuletzt so viele Anfragen wie nie. (yno)