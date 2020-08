Häuser aus gebrauchten Bauteilen: Secondhand gibt es jetzt auch auf dem Bau

Auf der Baustelle wird gerade eine Fensterfront angeliefert: Drei verschiedene Glasscheiben, eingefasst in einen grossen Holzrahmen. Es handelt sich um Fenster, die zuvor in anderen Gebäuden ihren Dienst taten und nun im Winterthurer Sulzer-Areal eine neue Bestimmung finden.

Das riesige ehemalige Industriegelände wird seit den 90er-Jahren kontinuierlich umgestaltet. Nun baut die Pensionskasse Abendrot, der das Areal gehört, die Halle 118 zu Werkstätten und Ateliers für Kleingewerbe um. Um die Umweltbelastung möglichst klein zu halten, soll so viel Baumaterial wie möglich von Abbruch­objekten stammen.

Ein Blickfang wird die auskragende Fassade aus rotem Wellblech sein, die am dreistöckigen Aufbau angebracht wird. Sie kommt von der ehemaligen Ziegler-Druckerei in Winterthur. Auch der Bürokomplex Orion in Zürich-West, der nach erst 30 Jahren wieder abgebrochen wurde, gab etliche wiederverwertbare Bauteile her: die künftige Aussentreppe, Granitplatten, die nun zu Balkon- und WC-Böden mutieren, achtzig Fenster sowie Radiatoren, Lavabos und Treppengeländer.

All diese noch funktionstüchtigen Elemente spürten Architektur-Studierende der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften im Rahmen eines Semesterkurses auf.

Energie und Rohstoffe sparen

Beim Bauprojekt im Sulzerareal handelt es sich um ein Pilotprojekt, das wissenschaftlich begleitet wird. Das beauftragte Baubüro in situ prüft bei jedem Element genau, ob sich der Aufwand für die Einpassung finanziell und energetisch rechnet.