Grippeimpfung wegen Corona? Untersuchungen zeigen: Bei Senioren wirkt die Grippeimpfung kaum

Die Intensivstation füllen sich, die Labors stossen an ihre Kapazitätsgrenzen. Bleibt zu hoffen, dass zu Corona nicht noch eine Grippewelle dazukommt. Verhindert werden soll dieses Worst-Case-Szenario durch die Grippeimpfung. Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt die Impfung für Personen mit erhöhtem Komplikationsrisiko sowie für alle, die regelmässigen Kontakt mit Personen der Risikogruppe haben, etwa Pflegepersonal.

Es gibt drei grosse Fragezeichen

In der Schweiz soll es heute so richtig losgehen, es ist nationaler Impftag, viele Praxen und Apotheken bieten die Grippeimpfung für 30 Franken ohne Anmeldung an. Doch zu diesem Aktionstag gibt es dieses Jahr gleich drei grosse Fragezeichen.

Erstens ist manchen Praxen und Apotheken der Impfstoff ausgegangen. Wegen Corona gibt es Lieferverzögerungen und die Nachfrage ist weit höher als in gewöhnlichen Jahren. Das BAG konnte für die Schweiz 1,75 Millionen Impfdosen sichern, eine halbe Million mehr als in anderen Jahren, doch ein Teil davon trifft erst im Dezember ein.

Zweitens ist unklar, ob überhaupt eine Grippewelle kommt. Massnahmen wie Homeoffice, Abstand halten, Masken tragen und Hände waschen wirken auch gegen die Ausbreitung der Grippe. In der Südhalbkugel, wo die Grippesaison bereits vorüber ist, blieb sie weitgehenden aus. Sie tritt derzeit weltweit seltener auf, als zu diesem Zeitpunkt im Jahr zu erwarten wäre, schreibt die Weltgesundheitsorganisation (WHO).

In manchen Jahren ist die Wirksamkeit sehr tief

Und drittens ist die Wirksamkeit der Impfung ausgerechnet bei älteren Menschen, die den grössten Teil der Risikogruppe ausmachen, sehr tief – allem Anschein nach noch tiefer, als von den Behörden angegeben. Das BAG schreibt: