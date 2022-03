Getestet Selber Nuss- oder Haferdrinks machen? Mit dieser Maschine kann das (fast) jede Ein neuer Küchenhelfer soll aus einer Handvoll Nüsse und etwas Wasser in wenigen Minuten einen feinen Milchersatz mixen. Klingt fast zu gut um wahr zu sein, darum haben wir ihn getestet.

Sie heisst Mila, kostet rund 300 Franken und macht aus jeder Nuss einen Saft. Bild: Sprinlane

Pflanzliche Milchdrinks boomen, kaum ein Monat vergeht, indem nicht ein neues Produkt in den Regalen steht. Meist aus dem Ausland, meist mit einer Zutatenliste, die länger ist, als es einen gesunden Anschein macht. Da kann man schon mal auf die Idee kommen, seine Hafer oder Erbsenmilch oder einfach selbst zu machen. Wasser und einige Nüsse oder Löffel Getreide reichen. Doch das Prozedere mit einweichen, mixen, ruhen lassen, pürieren und sieben ist recht mühsam. Die Resultate sind meist gerade so knapp trinkbar.

Eine nicht gerade handliche, aber schicke Küchenmaschine aus dem Hause Springlane will da Abhilfe schaffen. Mila heisst sie und verspricht frische, warme Pflanzendrinks mit einem Knopfdruck, ohne Zusatzstoffe, ohne Abfall und mit Selbstputzfunktion. Klingt wie ein veganer Traum und etwas zu schön um wahr zu sein.

Auf Knopfdruck Pflanzenmilch

Doch gleich vorneweg: es funktioniert tatsächlich. In die Mixkammer werden je nach Lust und Laune ein paar Gramm Getreide oder Nüsse eingefüllt - einige wie etwa Walnüsse muss man davor einlegen, das beigelegte Rezeptbuch gibt da gute Ratschläge - dann den Wassertank auffüllen und schon kann das entsprechende Programm (Nüsse, Getreide, Früchte) gewählt werden.

Auch mit Sojabohnen wird die Maschine locker fertig Bild: Springlane

Der Hochleistungsmixer zerhackt die Nüsse oder Körner innert Sekunden zu einem Pulver, das Wasser wird aufgeheizt und das Ganze aufgekocht und weiter püriert. Ganz leise geht das nicht von sich, aber faszinierend ist es, was die Maschine in den rund acht bis elf Minuten leistet. Danach läuft ein weisser Saft in den Glasbehälter. Unser erster Versuch mit Cashewnüssen war ein voller Erfolg: heiss und komplett homogen macht sich der Saft perfekt mit etwas Kurkuma und Zimt (kann man beides auch gleich von Beginn in die Mixkammer geben.) Völlig selbstständig läuft nachdem der Pflanzendrink fertig ist das Putzprogramm ab, das scheppert und dampft ziemlich, aber die Maschine ist danach wirklich völlig sauber.

Schnell gemacht und schmeckt: Cashew-Erdbeer-Drink

Mit den meisten Nüssen und auch Mandeln funktioniert das einwandfrei. Und mit etwas Pröbeln und der Zugabe von eine Prise Salz und Datteln wurde das Resultat immer schmackhafter. Unser erste Versuch aus Haferflocken eine Hafermilch herzustellen ist jedoch kläglich gescheitert. Heraus kam ein schleimiger Saft, mehr Suppe als Hafermilch. Auf der Webseite des Herstellers Springlane fanden wir aber Tips, wie es doch noch gelingen könnte. Das Geheimnis liege in der Amylase, einem Enzym, das vor allem beim Maischen verwendet wird, um Stärke in Zucker umzuwandeln statt in Schleim. Drei Teelöffel davon und ein Teelöffel neutrales Pflanzenöl soll die selbstgemachte Hafermilch mit den gekauften Produkten konkurrenzfähig machen.

Unser Fazit: Die Pflanzendrinks der Mila eignen sich weniger als Kaffeezugabe, da sie nicht schäumbar sind. Aber eine frische Cashew-Haselnussmilch am Morgen lauwarm ins Müesli gerührt, ist eine Wucht. Auch ein Macadamia-Schokoladen-Drink oder ein Pistazien-Vanille-Shake gelingen perfekt. Und als Plus kann die Mila auch zum pürieren allerlei Fruchtsorten gebraucht werden.