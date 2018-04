Und wie kann LSD helfen?

Die Patienten nehmen die Substanz in meiner Praxis ein, von mir begleitet. Die Sitzung dauert bis zu zwölf Stunden. Die Patienten machen dabei eine tiefe Selbsterfahrung. Wir besprechen das Erlebte danach und versuchen es ins Leben zu integrieren.

Was erleben die Patienten denn im LSD-Rausch?

Gerade bei Krebspatienten macht LSD eine Fokussierung auf die existenziellen Themen. Sie kommen dank LSD schnell zum Kernthema, und das ist oft die Angst vor dem Sterben, aber auch die Frage, was mache ich mit der mir verbleibenden Zeit? LSD wirkt also einerseits wie ein Mikroskop: Man sieht das eigene Leben in Vergrösserung. Andererseits sagen viele, sie fühlten sich stärker verbunden – mit sich selbst, mit der Familie, der Natur, der Schöpfung. Diese Erfahrung wiederum macht den Patienten bewusst, dass sie mehr sind als nur der Krebs. Dass sie noch Fähigkeiten und Möglichkeiten haben und diese auch ausschöpfen möchten.

Das tönt jetzt nicht so sehr nach Betäubungsmittel . . .

Das haben Sie richtig bemerkt. LSD ist eigentlich das Gegenteil. Die Substanz schärft das Bewusstsein, macht wacher und öffnet alle Sinneswahrnehmungen.