Weltweit und auch in der Schweiz kommt es vermehrt zu Masern-Ansteckungen. Doch was ist schlimmer – die Krankheit oder die Impfung dagegen? Diese Frage spaltet die Gesellschaft. In der Sendung «TalkTäglich» argumentierten ein Arzt und ein Vertreter des Bundesamts für Gesundheit für die Impfung.