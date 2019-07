Irene Gambaro litt an FSME, einer Hirnhautentzündung, ausgelöst durch einen unentdeckten Zeckenstich.

«Es war fast zu spät, als ich endlich wieder im Spital war deswegen», sagt sie in der Sendung «CheckUp». Ihr Zustand sei zuletzt kritisch gewesen. «Der ganze Rumpf war wie in einem Korsett, ich hatte das Gefühl, erdrückt zu werden», erzählt Gambaro. An Bewegung war jetzt nicht mehr zu denken. «Ich konnte mich kaum mehr auf den Beinen halten.» Trotz Behandlung im Spital kann eine Hirnhautentzündung tödlich enden.