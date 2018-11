Silja Hänggi macht in einer Video-Serie öffentlich den Selbstversuch: In 100 Tagen will sie ihr persönliches Wunschgewicht erreichen. Zweimal täglich ist sie auf die Waage gestanden, das Resultat: Frust und schlechte Laune. Darum muss Silja an Tag 50 ihre Waage abgeben. Im Gegenzug gibts doch noch Good News.