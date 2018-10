Man muss die Nuss knacken, will man den Kern essen», besagt das Sprichwort. Tatsächlich gibt die Baumnussschale ihren wunderbaren Kern nicht so einfach preis. Das war mir schon als Mädchen klar. Ich las die Baumnüsse ungern auf. In meinen Erinnerungen ist es nass-kalt, Nebelschwaden halten sich hartnäckig. Herbst. Die Nüsse liegen im Gras unter der Krone des mächtigen Baumes. Die grüne Schale, die die Nuss am Baum umhüllte, ist geplatzt, die Resten, die noch an der holzigen Schale hängen, sind durch den Verrottungsprozess dunkelbraun geworden. Meine Hände sehen noch nach Tagen ledrig-braun aus – kein Wunder, können Nussschalen auch zum Färben verwendet werden.

Meine Ernte lag dann einige Zeit unter dem Kachelofen zum Trocknen, damit die Kerne nicht schimmeln. Die Temperatur war dort ideal; sie darf nicht über 25°C steigen, sonst werden die Nüsse ranzig. Die Grossmutter knackte im Winter die Nüsse, die Mutter verarbeitete sie zu Birnenwecken.

Baumnüsse sind kerngesund

Grossmutter war es, die jeden Tag drei Nüsse ass: «Schaut euch nur einmal eine Nusshälfte an. Was so aussieht wie ein Hirn, muss doch auch für mein Gedächtnis gut sein.» Wir Kinder zweifelten nicht daran. Die Ernährungswissenschaft bestätigt den gesundheitlichen Wert der Schalenfrucht. Besonders das Phosphor soll die Ideensuche unterstützen und Lezithin das Gedächtnis. Auch die anderen Inhaltsstoffe haben einen positiven Einfluss auf den ganzen Organismus und den Cholesterinspiegel. Die Nüsse sind reich an den Vitaminen A, B und E und an Mineralstoffen wie Magnesium, Kalzium. Aber Vorsicht: Weil Nüsse mit bis zu 65 Prozent Fettanteil zu den energiereichsten Nahrungsmitteln zählen, sollte man sie in Massen geniessen.

Baumnussbäume sind in der Schweiz rar geworden. Früher standen die bis zu 30 Meter hohen Bäume oft in der Nähe von Kuhställen. Das hatte seinen Grund. Das Gas, das der Baum zur Abwehr von Insekten abgibt, hielt den Bauern die lästigen Fliegen fern.