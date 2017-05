Einfach in einem Café sitzen, das kann für Verena Itschner schon zur Qual werden. Leute, die die sich laut unterhalten, ein Handy, das klingelt, und dann vor allem: jemand, der unablässig in seinem Kaffee rührt. «Gerade dieses Rühren im Tassli, es gibt gewisse Dinge, die bringen mich einfach an die Decke», sagt die 62-Jährige im Gesundheitsmagazin «CheckUp».

Man spürt es richtig: Es fällt Verena Itschner nicht leicht, zu beschreiben, wie sie sich in solchen Situationen fühlt. «Es ist für mich Terror, irgendwie löst das einen Terror im Kopf aus», sagt sie. Und: «Ich spinne nicht einfach!»

Im Gegenteil. Nachdem sie lange gelitten hatte, fand sie zusammen mit einer Psychologin heraus, dass sie eine Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung hat, kurz ADHS. Was man vor allem mit Kindern in Zusammenhang bringt, kann bei einem Teil der Betroffenen auch im Erwachsenenalter noch vorhanden sein. Schätzungsweise sind rund fünf Prozent der Bevölkerung betroffen.

Herausschieben und abdriften

Menschen mit ADHS haben Mühe, sich zu konzentrieren, schieben Pendenzen hinaus, lassen sich ablenken, driften ab. Zudem verlieren sie laut Psychiaterin Dominique Eich-Höchli häufig die Arbeit oder schaffen es nicht, eine längerfristige Partnerschaft aufrecht zu erhalten.

Auch Verena Itschner bereitet der Arbeitsalltag oft Mühe. Etwa, wenn an einem Seminar jemand mit einem Kugelschreiber spielt. «Dann höre ich nichts mehr von dieser Sitzung, dann höre ich nur noch das – und ich wünsche mir nur noch, dass der Terror endlich aufhört.»

Die 62-Jährige spricht so offen über ihre Krankheit, weil sie andere Betroffene ermuntern will, Hilfe zu suchen. «Andere, die merken, da stimmt etwas nicht mit mir.» Die Diagnose sei für sie eine «Erlösung» gewesen. Ihr hat eine Behandlung mit Medikamenten schliesslich geholfen. (smo)

