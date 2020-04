Diese Wissenschafterin erklärt die möglichen Enden einer Pandemie – sie haben einen Haken

1. Herdenimmunität

In der Schweiz entsprächen diese 60 bis 70 Prozent ca. 5.1 bis 6 Millionen Menschen, die diesen Prozess durchlaufen müssten. Aktuell gibt es in der Schweiz 21’737 (Stand 7. April 2020) positiv Getestete. Wir wären also jetzt bei knapp 0.25 Prozent des vorausgesetzten Herdenimmunitätswert. Doch niemand weiss, wie viele tatsächlich schon angesteckt sind oder die Krankheit ohne Symptome schon überstanden haben. Über diese Dunkelziffer herrscht momentan Unklarheit. Rechnen wir also wie die Wissenschafterin Nguyen-Kim mit einer zehnfachen Dunkelziffer. Wir wären dann erst bei 2.5 Prozent Herdenimmunität.

1. Die langsame Option

Zurzeit gelten für die Schweiz massive Massnahmen. Dank ihnen konnten wir die Zahl der positiv Getesteten auf rund 600 pro Tag drücken. Gehen wir nochmals von einer zehnfachen Dunkelziffer aus, würde dies bedeuten, dass sich pro Tag in der Schweiz 6000 Personen mit dem Coronavirus infizieren.

Bis wir also die 5.1 Millionen infizierten Personen haben, die es für die Herdenimmunität braucht, würde es also noch rund 850 Tage dauern – also knapp zweienhalb Jahre! Und das selbstverständlich nur mit den bestehenden Massnahmen: also geschlossene Schulen, Grenzen und Geschäften.

Obwohl so unser Gesundheitssystem stabil bliebe und den Erkrankten die bestmögliche Pflege garantieren würde – für die Wirtschaft ist das keine Option.

2. Die schnelle Option

Natürlich könnte man die Massnahmen lockern und dafür sorgen, dass sich wieder mehr Personen mit dem Virus infizieren. So wäre innerhalb kürzerer Zeit unsere Gesellschaft immun.

Das Problem hier: Da viel mehr Personen gleichzeitig krank sind, würde unser Gesundheitssystem völlig überlastet. Es würde sich schnell die Frage stellen, wer an ein Beatmungsgerät angeschlossen wird und wer nicht. Wie viele Menschenleben wir in Kauf nehmen müssten, ist kaum vorhersehbar und ethisch in einer Demokratie nur schwer zu vertreten.

Die beiden Optionen (und eine Mischlösung) im grafischen Vergleich