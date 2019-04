Pro Tag bildet der Körper im Ruhezustand 8 bis 25 Milligramm Cortisol. Bei Stress können es indes bis zu 300 Milligramm sein. Das lebenswichtige Hormon muss immer verfügbar sein, dies wird über einen komplexen Regelmechanismus sichergestellt.

Dabei misst der Hypothalamus den Cortisol-Spiegel im Blut. Ist der zu niedrig, schickt diese Schaltzentrale das Polypeptid CRH als Signal an den Vorderlappen der Hypophyse, die darauf das Pro-Hormon ACTH bildet. Diese Vorstufe des Hormons gelangt über den Blutkreislauf in die Nebennieren und regt in deren Rinden die Cortisol-Produktion an. Mit dessen Ausschüttung ins Blut steigt der Hormon-Spiegel, der wiederum vom Hypothalamus gemessen wird.