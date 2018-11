Silja Hänggi macht in einer Video-Serie öffentlich den Selbstversuch: In 100 Tagen will sie ihr persönliches Wunschgewicht erreichen. Noch knapp zwei Wochen dauert «Silja's Body Challenge» und ob sie ihr Ziel erreichen wird, ist alles andere als sicher. Kurz vor Schluss zieht ihr Trainer die Schraube deshalb noch einmal an.