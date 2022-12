Geschichte Sensationelle Entdeckung in der Stiftsbibliothek St.Gallen: Von wegen finsteres Mittelalter Der erste Erdglobus entstand wohl 500 Jahre früher als bisher vermutet. Ein Schweizer Forscher der Zentralbibliothek Zürich fand einen Hinweis in alten Schriften. Nun wird der Globus originalgetreu nachgebaut.

Skriptor Klaus Peter Scheffel rekonstruiert einen Erdglobus aus dem Jahre 1015 im Lesesaal der Stiftsbibliothek St.Gallen. Donato Caspari / chmedia

Der Kulturgüter-Streit um den prachtvollen St. Galler Erd- und Himmelsglobus aus dem Jahr 1576 war international in den Schlagzeilen. Dieser Globus wurde im Zweiten Villmergerkrieg 1712 von den reformierten Bernern und Zürchern in der Stiftsbibliothek im St. Galler Kloster erbeutet, nach Zürich gebracht und zum Streitobjekt bis in unsere Zeit.

Heute steht das Original in Zürich im Landesmuseum und nach einer Einigung im Jahr 2006 eine Kopie in der Stiftsbibliothek St. Gallen, Weltkulturerbe und Bibliothek mit den ältesten Schriften der Welt. Diese Erdgloben erklärten den Menschen im 16. Jahrhundert Erde und Himmel. Doch nun zeigt sich, dass es im Kloster St. Gallen schon ein halbes Jahrtausend vorher einen Erdglobus gab, der nun in diesen Tagen aus Holz und Pergament nachgebaut wird.

Der Erdglobus wird nach einer Schrift von Notker dem Deutschen aus dem Jahr 1018 nachgebaut . Donato Caspari / chmedia

Mit ruhiger Hand führt deshalb der Skriptor Klaus-Peter Schäffel im Lesesaal der Stiftsbibliothek die Feder auf dem Globus. Er zeichnet auf den gedrechselten Globus, was der Benediktinermönch Notker der Deutsche im Jahr 1018 auf Pergament geschrieben hat. Und dieses Pergament liegt seither in der Stiftsbibliothek. Den Namenszusatz «der Deutsche» trägt der Mönch Notker III., weil er zur Jahrtausendwende der bedeutendste deutsche Übersetzer des Mittelalters war und der erste, der das Deutsche als vollwertige Wissenschaftssprache verwendete.

In Notkers Übersetzung des «Trosts der Philosophie» von Boethius hat Jost Schmid, leitender Geograf an der Zentralbibliothek Zürich, die entscheidende Textstelle entdeckt. Boethius war ein römischer Philosoph, dessen Bücher als letzte bedeutende philosophische Werke der Antike gelten. In seinem Buch aus dem Jahr 500 spendet der zum Tode verurteilte Boethius dem Leser Trost in schwerer Stunde.

Der Notker-Globus wurde im Jahr 1015 erstellt

In der deutschen Übersetzung dieses Werks macht Notker einen eigentlich nicht passenden Exkurs zur damals bekannten Welt und einer Globus-Kugel, «die jüngst unter Abt Purchart im Kloster St. Gallen gemacht worden ist», wie es in der Textstelle heisst. Dieser Notker-Globus wurde demnach in der Ägide dieses Abts zwischen 1001 und 1022 gebaut, die Hinweise deuten auf das Jahr 1015. Verloren ging der Globus wohl bereits im Mittelalter.

Geograph Jost Schmid, Leiter Karten und Panoramen an der Zentralbibliothek Zürich der Universität Zürich Donato Caspari / chmedia

Auf diesem im Exkurs von Notker genau beschriebenen Globus sind die damalige Welt und die Sternkreiszeichen eingezeichnet. «Das ist weltweit das einzige konkrete Zeugnis für einen Erdglobus in der Zeit zwischen Antike und Renaissance», sagt Stiftsbibliothekar Cornel Dora. Der Gelehrte Notker hatte den Globus wohl als anschauliches Objekt für seine Klosterschüler benutzt. Schmid von der Zentralbibliothek sagt:

«Diese Entdeckung zeigt, dass es zur Jahrtausendwende nicht nur ­astronomische Himmelsgloben gegeben hat.»

Auf dem Globus abgebildet ist der Viertel der Erde, der damals bekannt war und von Menschen als bewohnt galt. Dieses als Ökumene bezeichnete Viertel geht vom Nordpol bis nach Afrika zu den «äthiopischen Inseln» auf Höhe des Äquators und zum nördlichen Wendekreis der Sonne bei der ägyptischen Stadt Syene, dem heutigen ­Assuan. Auch die arktische Region erwähnt Notker und schreibt, die «Wohnstatt des Menschen» reiche bis zur Insel Thule. Ihre Bewohner sässen unter dem Nordpol. Die Menschen bewohnen diesen durch den Himmel bestimmten Viertel der Erde, in den unbekannten anderen Dreivierteln wohnen die Antipoden. In der Vorstellung damals wohl menschenähnliche Wesen, ausserhalb der bekannten Gebiete Europas, Afrikas und Asiens. Der Himmel ist auf dem Globus über die Sternzeichen der Bezugsraum, über den die geografischen Orte gezeigt werden und die Geometrie des Erdviertels belegen.

In der Schrift aus der Stiftsbibliothek gibt es auch Hinweise auf die einzigartige und wohl erstmalige Konstruktion des Erdglobus, die Notker eigens konzipiert hat. Dabei dreht sich der Tierkreis nicht mehr nur um eine steife Achse. Die Globusachse lässt sich verstellen und ermöglicht so einen Blick für unterschiedliche Breitengrade, eine für damalige Verhältnisse neue Abstraktionsmöglichkeit der Erde.

Gelehrte nutzen nicht mehr nur die Bibel als Quelle

Dieser erste Erdglobus bedeute den Anfang der Globalisierung, sagt Stiftsbi­bliothekar Dora. Wissen aus verschiedenen Regionen der Welt wurde ausgetauscht, Informationen der Antike und aktueller Enzyklopädien verwertet und daraus ein neues Weltbild geschaffen, das nicht nur die Bibel als Quelle nutzte. Der Globus zeigt auch, dass das frühe Mittelalter nicht von Finsternis und Unwissenheit geprägt war wie viele heute noch glauben. Die Erde war auch damals keine Scheibe. «Dieser Scheiben-Mythos ist im 18. Jahrhundert in Zeiten der Aufklärung entstanden», erklärt Dora. Man wollte damals das Mittelalter als finster und rückständig darstellen, in dem sich die Sonne noch um die Erde gedreht hatte, um die Überlegenheit der Moderne zu zeigen.

Bis zum Jahr 1000 war das Weltbild tatsächlich noch von Gottes Gnaden. Die Weltkarte zeigte jeweils nicht die Geografie, sondern die Heilsgeschichte nach der Sintflut. Um die Jahrtausendwende entfernten sich die Gelehrten aber langsam davon und lösen die Theologie und Wissenschaft voneinander. Einfluss hatte wohl auch das Erscheinen der Supernova im Jahr 1006.

Supernova 1006 war wegweisend

Diese Supernova im Sternbild Wolf war die hellste, die in der überlieferten Geschichte der Menschheit zu sehen war. So beginnen die Menschen die Sterne zu beobachten und astronomische Berechnungen anzustellen. Das Alte Testament kommt nach Dora noch ohne Sterne aus, im Neuen Testament ist der Stern von Bethlehem zentral und damit auch das Verhältnis zu den wegweisenden Sternen. In den Jahren von Notkers Globus-Entstehung wird durch Gelehrte neben den Beobachtungen auch das antike Wissen genutzt. Die Erde ist eine Kugel und der Globus gilt für alle Länder und zeigt den Zusammenhang zwischen Sonnenstand und Geografie.

Eine Kopie des St.Galler Globus aus dem Jahr 1576 steht im Barocksaal der Stiftsbibliothek. Adriana Ortiz Cardozo /

Von wegen finsteres Mittelalter – noch heute gibt es mit der Flat-Earth-Bewegung von Verschwörungstheoretikern Menschen, die wissenschaftliche Fakten ablehnen, die vor 1000 Jahren schon Notker dem Deutschen klar waren.