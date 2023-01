Gadget des Monats Hilft Licht gegen die Winterblues? Wir haben eine Therapielampe getestet Die Winterzeit kann ein Marathonlauf sein. Zeit für einen Extrabooster Energie. Raffael Schuppisser Drucken Teilen

Wenn es Ende Januar noch immer dunkel und kalt ist, in den Niederungen aber Regen statt Schnee fällt, fühlt sich der Winter wie ein Marathonlauf an. Verheerend dabei ist, dass wir den schmerzhaften Kilometer 37 noch gar nicht erreicht haben. Kurz: Energie muss her.

Ich habe mir deshalb eine Lichttherapielampe bestellt. Mir war nicht klar, wie gross die Auswahl ist. Allein bei Galaxus gibt es über 50 verschiedene Lampen. Nach kurzem Überlegen entschied ich mich für das Modell TL95 von Beurer. Setzt man sich davor, wird das Gesicht mit 13000 Lux angestrahlt. Während im Sommer die Sonne mit 20000 bis 100000 Lux strahlt, sind es im Winter eher 5000 Lux. Das fehlende Sonnenlicht versuche ich nun mit meiner Lichttherapielampe zu kompensieren.

Das macht durchaus Sinn, zumindest in der Theorie. Denn wenn es dunkel ist, wird das Glückshormon Serotonin in das Schlafhormon Melatonin umgewandelt. Davon wird man nicht nur schläfrig. Irgendwann ist das Serotonin auch verbraucht und aus dem Winterblues wird sogar eine saisonale Depression. Oh weh! So weit soll es nicht kommen. Also lese ich am Morgen Zeitung im therapierenden Lampenschein und denke daran, wie in meinem Körper nun Serotonin gebildet wird. Studien haben ergeben, dass Lichttherapielampen eine ähnliche Wirkung wie Antidepressiva haben können.

Und wie wirkt es in der Praxis? Nun, ich bilde mir zumindest ein, dass sich meine Stimmung nun schon am Morgen aufhellt. Gewiss, noch besser gelaunt wäre ich, wenn die Lampe auch ästhetisch was hergeben würde. Und ich mich nicht jeden Morgen über den viel zu dominanten «Beurer»-Schriftzug und die unschön platzierten Bedienelement nerven müsste. Auch wenn der Sockel und das winkelverstellbare Scharnier ganz ordentlich gefertigt sind, verstaue ich die Lampe doch nach jeder Therapiestunde wieder im Karton.

Für wen? Morgenmuffel und Winterblueser.

Positiv 13000 Lux. Wow, was für eine Strahlkraft!

Negativ Das Design. Wer will so ein Ungetüm auf dem Wohnzimmertisch haben?

Preis/Leistung Zirka 180 Franken. Günstiger als eine Sitzung beim Psychiater.