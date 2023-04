Gadget des Monats Die Ray-Ban-Sonnenbrille mit Kamera: So unauffällig konnte noch nie fotografiert werden Die Technologie ist gut versteckt. Die Brille namens Stories hat Ray-Ban gemeinsam mit dem Facebook-Konzern entwickelt. Warum sie dennoch geeigneter ist für Spanner und Spione als für die Generation Instagram.

Die Kamera in der Brille sieht man kaum. Ray-Ban

Diese smarte Brille ist so unauffällig, dass sie bisher kaum bemerkt wurde. Vor über einem Jahr hat sie der Facebook-Konzern Meta zusammen mit Ray-Ban ohne viel Brimborium lanciert. In der Schweiz ist sie offiziell noch nicht erhältlich, weshalb sie mir ein Freund aus dem Ausland mitgebracht hat.

Die Sonnenbrille hat die ikonografische Form des beliebten Modells Wayfarer, die so gut wie jedem steht. (Wer es modisch etwas ausgefallener mag: Es gibt auch eine smarte Version der Modelle Round und Meteor.) Dass die Bügel etwas höher und breiter sind, fällt nicht sofort ins Auge. Darin verbirgt sich allerhand Technologie: Computerchip, Mikrofon, Lautsprecher und Kamera.

Jeweils am oberen Rand der Brille, dort, wo sich normalerweise eine kleine Metallverstrebung befindet, versteckt sich eine Linse. Mit einem sanften Griff an den Bügel oder einem Sprachbefehl nehmen diese Fotos oder maximal 60-sekündige Videos auf. Ein kleines weisses Lämpchen leuchtet dann und soll andere Personen darauf hinweisen, dass sie abgelichtet werden.

Ray-Ban

Stories nennen Meta und Ray-Ban die Brille. Man kann damit seine eigenen (Foto-)Stories aus seinem Leben produzieren. Und natürlich kann man sie ganz einfach auf Instagram und Facebook teilen. Die Ego-Perspektive, aus der alle Bilder und Videos aufgenommen werden, versprüht einen wunderbaren Charme der Unmittelbarkeit.

Das Leben aus der Ich-Perspektive. Tomislav Bezmalinovic

Warum die Brille kein Verkaufserfolg ist, wird mir rasch klar: Für die Generation Selfie ist sie gänzlich ungeeignet. Man kann damit nie sich selbst, sondern immer nur die Umgebung oder andere in Szene setzen. Damit wird die von Meta produzierte Brille just für die Credibility auf Instagram und Co. unbrauchbar.

Beim Tragen der Ray-Ban wird mir aber auch bewusst: Genau so muss eine smarte Brille aussehen, damit sich Augmented Reality einmal durchsetzen wird. Sie darf sich optisch nicht von einer hippen Sonnenbrille unterscheiden. Nun fehlt bei der Ray-Ban Stories aber ein Bildschirm, auf dem Informationen ins Sichtfeld des Trägers projiziert werden. Man kann also nicht von einer Augmented-Reality-Brille sprechen.

Zusatzinformationen gibt es nur über die Ohren: So kann man sich etwa Whatsapp-Nachrichten vorlesen lassen - oder diktieren und versenden. Und natürlich kann man Telefonieren und Musikhören.

Eine Brille, die das Sehen aber nicht erweitert, scheint mir ihren Zweck nicht ganz zu erfüllen. Natürlich forscht Meta an Augmented-Reality-Anwendungen für die Stories. Biss ein Display in eine Ray-Ban-Brille passt, ohne klobig und lächerlich zu wirken, wird es aber bestimmt noch eine Weile dauern. Vielleicht sind dann Selfies auch nicht mehr so hipp und es beginnt das Zeitalter der Stories.

Für wen: Spione, Spanner und Techies ohne Social-Media-Ego.

Positiv: Tolles Design! Schön gemacht und unauffällig.

Negativ: Kein Bildschirm. Neben Fotos knipsen kann man bloss Musik hören und telefonieren.

Preis/Leistung: 329 Euro. Das geht in Ordnung. Eine Markensonnenbrille ist oft nicht viel günstiger.