Die Rakete war in der Nacht zum Freitag deutscher Zeit vom Weltraumbahnhof Kourou in Französisch-Guyana in Südamerika gestartet und sollte die zwei Satelliten im Orbit aussetzen, die Mission sollte 35 Minuten dauern.

Israël sagte, Arianespace habe derzeit keinen Kontakt mit den Satelliten. "Wir brauchen etwas Zeit um zu wissen, ob sie abgetrennt wurden und wo sie genau sind", sagte er. Er bat die Auftraggeber um Entschuldigung.

An Bord befand sich der Satellit SES-14, der für den Anbieter SES mit Sitz in Luxemburg Fernseh- und Kommunikationsdienste anbieten soll. Der Betreiber Yahsat aus Abu Dhabi schickte mit der Rakete seinen Kommunikationssatelliten Al Yah 3 ins All. Es war der erste Start einer Ariane-5-Rakete in diesem Jahr. Die europäische Trägerrakete hatte zuvor 82 erfolgreiche Missionen in Serie absolviert.