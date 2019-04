Wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa auf Twitter mitteilte, wird "Cygnus" am Freitag an der ISS erwartet. Mithilfe eines Roboterarms sollen ihn die US-Astronautin Anne McClain und ihr kanadischer Kollege David Saint-Jacques an der Raumstation festmachen. "Cygnus" bringt Material für wissenschaftliche Experimente zur ISS.