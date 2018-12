Eine Sojus-Kapsel mit dem Deutschen Gerst und den zwei weiteren Astronauten landete am Donnerstag in der kasachischen Wüste, wie das Kontrollzentrum mitteilte. «Die Crew der bemannten Sojus MS-09 ist sicher zur Erde zurückgekehrt», hiess es.

«Es gibt eine Landung. Willkommen zu Hause», twitterte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Donnerstagmorgen. Die Kapsel hatte rund dreieinhalb Stunden zuvor von der ISS abgedockt.

Letzte Video-Botschaft von Astronaut Alexander Gerst

Vor dem Rückflug zur Erde hat Alexander Gerst aus Deutschland ein Video aufgenommen, in dem er eine Nachricht an seine Enkelkinder sendet. Die Botschaft wurde auf youtube.com über 59'000 Mal angesehen auf Facebook rege geteilt. In Video wendet er sich an zukünftige Generationen der Menschheit und entschuldigt sich für Versäumnisse im Umweltschutz. Und er appelliert daran, die Erde nicht zu zerstören, sondern dazu Sorge zu tragen, um ein möglichst gutes Leben für alle Nachfahren zu ermöglichen.