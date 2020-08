Gouverneur von Ohio nach positivem Corona-Befund negativ getestet

Man habe in Ohio nicht viel Erfahrung mit Anti-Gen-Tests, erklärte der Republikaner DeWine weiter. "Wir werden mit dem Hersteller zusammenarbeiten, um ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie es zu der Diskrepanz zwischen diesen beiden Tests gekommen sein könnte." DeWine hätte Trump, der in Ohio unter anderem ein Unternehmen besuchte, auf dem Flughafen in Cleveland begrüssen sollen. Die Termine mit dem Präsidenten sagte der 73-Jährige nach dem positiven Befund jedoch ab.

Ein falsches positives Ergebnis sei "ungewöhnlich", twitterte der Direktor des Globalen Gesundheitsinstituts der Elite-Universität Harvard, Ashish Jha. Es sei zwar unklar, welcher Test genau durchgeführt worden sei, Anti-Gen-Tests seien üblicherweise aber präzise.

Trump bewirbt sich im November um seine Wiederwahl. Ohio wird zu den hart umkämpften "Swing States" gezählt - Bundesstaaten, die keiner Partei klar zuzuordnen sind. 2016 gewann Trump klar in Ohio, liefert sich jetzt in jüngsten Umfragen jedoch ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem designierten Präsidentschaftskandidaten der US-Demokraten, Joe Biden.