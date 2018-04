Um dies zu verhindern, wurden in den vergangenen Jahren Projekte lanciert mit dem Ziel, das All zu reinigen. Remove Debris ist der erste europäische Satellit mit diesem Zweck, der nun tatsächlich startet. Finanziert wurde er mit 15 Millionen Euro von der EU, die Projektleitung hat die University of Surrey in England, starten soll er am 2. April ab Cape Canaveral in Florida – an Bord einer Rakete des Raumfahrtunternehmens Space X, das dem Tesla-Gründer Elon Musk gehört.

Der Remove-Debris-Satellit ist ungefähr hundert Kilogramm schwer und so gross wie eine Waschmaschine. Er wird allerdings noch keine Schrottteile vom Ausmass einer Raumstation aus dem All holen. Genau genommen soll er ein faustgrosses Stück einfangen, das er zuvor selber ins All spediert hat.

Doch die Technologien, die dabei getestet werden, könnten in einigen Jahren in grösserem Massstab zum Einsatz kommen. So auch das Lasersystem, das am CSEM in Neuenburg entstanden ist. Das Gerät misst die Entfernung zu einem Objekt und erstellt ein dreidimensionales Bild davon. Anhand solcher Bilder soll in künftigen Missionen entschieden werden, ob ein Objekt eingefangen wird oder ob es sich gar nicht um Schrott handelt. Zudem benutzt der Fängersatellit das Lasersystem, um sich sorgfältig einem Objekt zu nähern und es einzufangen.