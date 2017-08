Zwar waren die damaligen Könige besser genährt als das normale Volk und dadurch tendenziell grösser, aber selbst dafür wäre der mutmassliche Pharao ungewöhnlich gross gewesen. Auf Riesenwuchs weisen dabei insbesondere die langen Knochen der Arme und Beine hin, schrieben die Forscher. Der Schädel wich in seinen Proportionen jedoch weniger ab von anderen Funden, nur der Kiefer war etwas breiter.

Einen noch älteren Fall eines riesenhaften Wuchses stellen die Überreste einer Person dar, die vor rund 10'000 Jahren in der Region des heutigen US-Bundesstaats New Mexiko lebte. Allerdings litt diese nicht an Gigantismus - einem den gesamten Körper betreffenden Riesenwuchs - sondern an Akromegalie. Hierbei wachsen insbesondere Körperenden, darunter auch Nase, Kinn und Stirn. Der Schädel aus Ägypten zeigte diese Veränderungen jedoch nicht, weshalb die Forschenden auf Gigantismus schlossen.