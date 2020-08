Der von Menschen gemachte CO2-Anstieg ist einzigartig

CO 2 -Anstiege in der Atmosphäre sind ein weit verbreitetes Merkmal unseres Klimasystems. Doch ein solcher CO 2 -Anstieg geschah während der Erdgeschichte nie so schnell wie nun durch den menschlichen Einfluss. Herausgefunden haben das Forscher um Christoph Nehrbass-Ahles und Thomas Stocker von der Uni Bern.

Dort haben die Klimatologen mit einer neuen Messtechnik gearbeitet. Dank hochauflösenden Messungen konnten die vergangenen CO 2 -Konzentrationen in der Atmosphäre mit Hilfe von Eisbohrkernen aus der Antarktis so genau rekonstruiert werden wie nie zuvor, was nun im «Science» publiziert wird.

Acht Eis- und Warmzeiten rekonstruiert