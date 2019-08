In diesem Fall sei es wichtig, dass Helfer und Rettungskräfte Verunfallte möglichst rasch aus dem Fahrzeug befreien und in sichere Distanz bringen können. Nicht nur vor dem Feuer, auch vor giftigen Dämpfen müsse man sich in einem solchen Fall schützen.

Rund 25'000 Elektroautos sind laut dem Versicherungskonzern Axa zurzeit auf auf Schweizer Strassen unterwegs. Und es werden immer mehr. Die Axa-Unfallforscher haben deshalb am Donnerstag in Dübendorf ZH ihre alljährlichen Crashtests mit Elektroautos durchgeführt, um die Risiken von Unfällen mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen zu untersuchen.

Die Axa weist weiter darauf hin, dass das Fahren mit Elektroautos etwas Übung oder Umgewöhnung brauche. Sie beschleunigen schneller und anders. Und vor allem auch lautlos, was gefährlich sein kann, wenn etwa Fussgänger ein Auto nicht hören.

Autopilot mit Grenzen

Der Tesla, der in Moskau explodiert ist, hat sich im selbstfahrenden Modus befunden. In diesem Modus sollte das Auto eigentlich selbstständig bremsen, bevor es zu einer Kollision kommt. Doch blindes Vertrauen in die Technik ist laut der Axa gefährlich. Der dritte Crashtest, bei dem das pinke Elektroauto in die Leitplanke prallt, stellt laut den Unfallforschern genau diese Situation nach: