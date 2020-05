Corona könnte den Handy-Markt umkrempeln – zugunsten der Konsumenten

Auch dahinter geht es mit dem Redmi 8 günstig weiter. Das Smartphone der Xiaomi-Tochter kostet in der günstigsten Ausführung gerade einmal 139 Franken. Erst auf dem dritten Platz schafft es mit dem Samsung S20 Plus ein Flaggschiff ins Ranking. Aber auch hier zeigt sich: Die Kunden greifen lieber zum günstigeren S20 Plus als zum S20 Ultra, das rund 450 Franken mehr kostet.

Die weltweiten Smartphone-Verkaufszahlen zeigen, dass Nutzer immer weniger bereit sind, über 1000 Franken für ein Handy zu bezahlen. So war das meistverkaufte Android-Smartphone in den ersten drei Monaten 2020 kein teures Flaggschiff, sondern ein Budget-Smartphone: das Samsung A51 für rund 300 Franken. Obwohl das Gerät erst im Januar dieses Jahres erschienen ist, führt es die Verkaufscharts bei den Android-Handys an.

Ironischerweise war es wohl die Tatsache, dass Handy-Nutzer ihre Geräte weniger oft ersetzt haben, die zu diesem Preisanstieg geführt hat. Ein iPhone-User behält sein Gerät mittlerweile durchschnittlich vier Jahre . Wenn die Kunden also nicht jedes Jahr ein neues iPhone kaufen, kostet es dann eben zwei- oder dreimal soviel. Man bezahlt das Geld, das man durch längere Nutzung des Handys gespart hat, also doch teilweise. Diese Strategie könnte für Handy-Hersteller nun aber langsam ein Ende finden.

Auch bei Apple deutet sich an, dass Kunden immer häufiger auf den Preis schauen. Von den drei im Herbst vorgestellten Topmodellen wurde das iPhone 11 nach Schätzung des Analyse-Dienstes mehr als doppelt so häufig verkauft wie die teureren beiden Ausführungen zusammen. Da passt es natürlich nahezu perfekt, dass Apple mit der kürzlich vorgestellten Neuauflage des iPhone SE die Nachfrage nach günstigen Handys bedient.

Chinesische Billiganbieter profitieren und sind weiterhin auf dem Vormarsch

Die Sensibilisierung der Handy-Nutzer machen sich vor allem die chinesischen Marken zunutze. Bereits Huawei hatte vor rund sieben Jahren mit günstigen Einstiegsmodellen in Europa Fuss gefasst. Diesen Erfolg scheint nun Xiaomi zu wiederholen – mit dem Unterschied, dass Xiaomi top Hardware zu Niedrigpreisen anbietet. Mit einem Wachstum von über 6,1 Prozent von Januar bis März 2020 konnte sich das «chinesische Apple» erstmals einen zweistelligen Marktanteil sichern. Geht es so weiter, könnte Xiaomi Apple in wenigen Jahren als weltweite Nummer drei ablösen.

Gleich hinter Xiaomi reiht sich mit Vivo die nächste chinesische Marke ein. Vivo gehört zusammen mit Oppo und OnePlus zum Elektronikriesen BBK Electronics. Gemessen an den Stückzahlen ist der Konzern hinter Samsung der zweitgrösste Smartphone-Hersteller der Welt. Vivo ist zwar in Europa noch nicht so bekannt, allerdings gibt es schon länger Gerüchte, dass der Hersteller seine Präsenz in Europa stark ausbauen will.