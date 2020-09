Blaualgen sind für Hunde äusserst giftig – doch sie fungieren auch als Mini-Kraftwerke und sie reinigen Wasser

Blaualgen gehören zu den ältesten Lebewesen dieser Erde. Im August diesen Jahres waren sie in aller Munde. Im Neuenburgersee führte eine Überkonzentration dazu, dass sechs Hunde nach einem Schwumm an einer Blaualgen-Vergiftung starben.

Dabei tummeln sich die Einzeller schon seit 2 Milliarden Jahren auf der Erde. In dieser Zeit haben sie die Nutzung von Sonnenlicht perfektioniert. Forschende der Empa, der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt, haben sich diese Eigenschaft nun zu Nutze gemacht. Sie haben die spiralförmigen Algen mit sogenannter Halbleiter-Beschichtung zu Mini-Kraftwerken ausgerüstet, die Biokraftstoffe liefern und gleichzeitig Wasser reinigen.

Unglaublich raffiniertes Prozedere

Das funktioniert folgendermassen: Die Forschenden beschichteten die rund vier Mikrometer dünnen geschraubten Schnüre der konservierten Spirulina-Einzeller (Blaualgen) zunächst mit einer feinen Hülle aus Nickel. Einer Zwiebelschale gleich folgten darauf zarte Schichten aus Zinkoxid und Zinksulfid-Nanopartikeln. Der Nickel macht die Einzeller magnetisch und so einfach zu manövrieren. Die Zinkverbindung sorgt hingegen für eine längere Leistungsfähigkeit der Photokatalyse-Reaktion.

Was ist Photokatalyse? Dieser Prozess wird aktiv, wenn Sonnenlicht auf sogenannte Photokatalysatoren wie hier die beschichteten Blaualgen fällt. Dabei werden Schadstoffe oxidiert und neutralisiert. So kann beispielsweise Wasser gereinigt werden. Und das war eines der Ziele der Forschung der Eidgenössischen Materialprüfungsanstalt,Empa: «Mit der photokatalytischen Aktivität der beschichteten Algen sollte ein nachhaltiger, einfacher und günstiger Prozess für die Wasseraufbereitung genutzt werden können», erklärt Laetitia Philippe vom «Mechanics of Materials and Nanostructures»-Labor in Thun.

Negative CO2-Bilanz