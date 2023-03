Das Kerngeschäft von Ronny Keller waren eigentlich Tattoos und Piercings. Seit Corona aber kann der 39-Jährige seiner zweiten Leidenschaft nachgehen: Zimmerpflanzen. Mit seiner langjährigen Geschäftspartnerin zieht er während der Pandemie «Skinkplants» auf und verkauft seither tropische Zimmerpflanzen an Sammler und Hobbysammler in der ganzen Schweiz. Im Video führt er durch ihre Gärtnerei in Dietikon (ZH) und gibt einen Einblick in die Entstehung und Vermehrung der beliebten Zimmerpflanzen.