Eisenbahn, Escher und ETH – neues Buch untersucht die wilden Jahre der jungen Schweiz

Natürlich hätte Alfred Escher sehr viel schneller zu Hause sein können. Mit der Kutsche bis Baden und von dort mit dem Zug die letzten 23 Kilometer wäre die Strecke in wenigen Stunden zu schaffen gewesen. Schon fünf Jahre später wird es der Vielbeschäftigte auch so halten, wenn seine Bahngesellschaft, die Nordostbahn, die Strecke von Zürich nach Bern durchgehend erschlossen hat. Dann wird er einen eigenen Salonwagen zum Arbeiten haben, und der Zug wird in Zürich erst abfahren, wenn Escher eingetroffen ist.

Mit einem vom Bundesrat zur Verfügung gestellten Postwagen geht es nach Thun, bei Sturm mit dem Schiff über Thuner- und Brienzersee, zu Pferd oder zu Fuss über den Brünig und wegen eines Land­regens mit dem Wagen weiter. In Brienz und Beckenried übernachtet das Grüpplein – dem es «an guten und schlechten Witzen nicht fehlte», wie Aepli in sein Tagebuch schreibt.

Nie wieder hat ein einzelner Politiker so viel Macht gehabt hat wie er. Die Bundesversammlung sei in der Hand von «einigen Tieren», angeführt von Alfred Escher, stellt 1866 der Waadtländer Radikale Louis Ruchonnet fest: «Diese Leute treten nicht in den Bundesrat ein, beherrschen ihn aber – ohne Verantwortung.» Und Eschers konservativer Gegenspieler Philipp Anton von Segesser aus Luzern spricht «scherzweise» von den «Bundesbaronen».

Die Schweiz muss sich anstrengen

Joseph Jung spricht ohne Punkt und Komma, er hat viel zu erzählen. «Sie müssen mich stoppen, wenn es zu viel wird», sagt er zwischendrin, doch das wäre Unsinn. Zu faszinierend ist das Panorama, das er entwirft, und zu eigenwillig das Buch, das Anlass ist für unser Gespräch und den programmatischen Titel trägt: «Das Laboratorium des Fortschritts. Die Schweiz im 19. Jahrhundert».

Es sind vier Schneisen, die Jung durch das bis in die Gegenwart nachwirkende Jahrhundert schlägt: Er fängt an mit dem Tourismus, der aus dem Transitland Schweiz die wichtigste Reisedestination Europas macht. Im zweiten Teil erzählt er von der Auswanderung aus dem vor allem in der ersten Jahrhunderthälfte noch bitterarmen Land. Dann nimmt er mit dem Eisenbahnbau eine Entwicklung in den Blick, ohne die jener im vierten Teil geschilderte Aufbruch nicht denkbar wäre: Der Aufstieg der Schweiz zur Industrienation. Jetzt erobern nach der Uhren- und der Textil- auch die Maschinen-, Elektro-, Chemie- und Pharmaindustrie den Weltmarkt.

Wie die neuen Industrien auf die Initialzündung durch den Eisenbahnbau angewiesen sind, so kann er erst in Gang kommen, als die Politik die Weichen stellt. 1848 wird die Schweiz zum Bundesstaat umgeformt. Die liberalen Verfassungsväter schaffen ein föderalistisches Staatswesen, das die wirtschaftlichen Schranken des früheren Staatenbundes beseitigt und damit jenen Pioniergeist entfesselt, der im Volk schon lange schlummert. Denn, sagt Jung, «diese ganze Transformation ist nur möglich in einer Republik – in einem Staatswesen also, in dem man dank eigener Tüchtigkeit aufsteigen kann».

Die Grenzen sind offen. Nach England pilgern Schweizer Industrielle wie der Schaffhauser Johann Conrad Fischer, Begründer der Georg Fischer AG. Dort holt der Winterthurer Johann Jakob Sulzer den Dampfmaschinen-Spezialisten Charles Brown. Dessen Sohn errichtet vierzig Jahre später zusammen mit seinem aus Bamberg zugewanderten Kollegen Walter Boveri im Kurort Baden eine elektrotechnische Firma, aus der mit der BBC einer der grossen Elektrokonzerne der Welt hervorgeht. Baden ist froh um den Zuzug, denn die Stadt ist faktisch bankrott, weil sie sich im Bahnbau verspekuliert hat.