«Ein zu Schuh gewordenes ‹Fuck you›»: Warum Dr. Martens jetzt wieder Trend sind

Wenn in einem durchschnittlichen Schuhgeschäft in einer mittelgrossen Schweizer Stadt eine ganze Wand freigeräumt wird, um derben Schnürstiefeln aus England Platz zu machen, dann ist das schon bemerkenswert. Und wenn in der Kinderabteilung glitzernde Kampfstiefelchen auf kleine Mädchenfüsse warten, dann kann man sich schon fragen: Was soll das?

Die Schmerzen beim Einlaufen gehören dazu

Die Antwort: Doc Martens ist wieder da. Erschaffen am 1. April 1960, war er nie ganz weg, ist in seiner Urform immer der Gleiche geblieben: Hartes, glattpoliertes Leder, dicke, luftgepolsterte Sohlen, gewölbte Kappe. Die Schmerzen beim Einlaufen gehören zu ihm wie die charakteristische gelbe Naht. Docs muss man eintragen, sie zähmen, sie sind eigenwillig wie ihre Träger und Trägerinnen.

Dr. Martens waren jahrzehntelang ein Schuh gewordenes «Fuck You!». Getragen stets von jener Subkultur, die mit der Gesellschaft gerade noch eine Rechnung offen hatte. Skinheads, Punks, Autonome. Pete Townshend, Gitarrist der Band The Who, sprang in den 1960er-Jahren bei seinen Auftritten in Doc Martens herum und hievte damit den Arbeiterschuh als Erster ins popkulturelle Milieu. Grunge-Legende Kurt Cobain kauerte in den 1990ern damit am Bühnenrand und sang «Rape me!» (Vergewaltige mich.)