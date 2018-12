Und: Sie sind eine wahre Liebeserklärung an die Sorgfalt in der Küche. «Meine Küche hat nichts mit Zauberei zu tun, sondern mit Liebe, Achtsamkeit und Langsamkeit», sagt er irgendwann während des Gesprächs. Schon fast ein Anachronismus in der heutigen hektischen Zeit, wo es beim Kochen für viele in erster Linie darum geht, möglichst schnell ein Gericht auf den Tisch zu stellen.

Weil gerade sein neuestes Buch «al forno» auf den Markt gekommen ist, muss auch ein Claudio Del Principe ein paar seiner Prinzipien vorübergehend über den Haufen werfen. Zum Beispiel, dass er nicht täglich zweimal selbst am Herd stehen («Jeweils um 11 Uhr juckt es mich in den Fingern und es geht ab in die Küche!») oder seine Bianca umsorgen kann.

Bianca ist schon fast ein Familienmitglied: seine Mutterhefe, aus der er köstliche Brote und Pizzen bäckt. Er reist nun durch die Schweiz, Deutschland und Österreich und ist gerade auf Zwischenstopp in Basel. Dennoch scheint der in Binningen wohnhafte Werbetexter alle Zeit der Welt zu haben, kommt vom Hundertsten ins Tausendste und wieder zurück.

Es macht Spass, Claudio Del Principe zuzuhören, wenn er von seiner Passion, dem Kochen, spricht. Er sprudelt, ja brodelt geradezu, gestikuliert und lässt einen – wie in seinen Büchern – seine Leidenschaft fürs Kochen mit jedem Satz spüren. Etwa wenn er gesteht, dass Teigkneten für ihn wie Yoga oder in den Wald gehen sei: «Dabei kann ich Alltägliches abstreifen.»

Vom Meer bis nach Appenzell

Getroffen haben wir uns aber, weil wir mehr wissen wollten vom Backen von Gemüse und Fisch in der Salzkruste, von dem er in seinem Buch schreibt, dass es einfach nur «wow!» sei. Auch bei Spitzenköchen steht diese Zubereitungsart, die vermutlich auf Küstenorte mit Meerwassersalinen in Frankreich und Italien zurückgeht, gerade hoch im Kurs.

Das Garen im Salzmantel oder in der Salzkruste ist ein traditionelles, besonders schonendes Verfahren zur Zubereitung empfindlicher Zutaten. Tobias Funke von der «Fernsicht» in Heiden AR hat gerade eine Rande in der Salzkruste auf seiner Karte stehen. Auch Andreas Caminada vom Schloss Schauenstein packt schon mal Gemüse oder Fisch in einen Salzmantel.